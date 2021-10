Casado llevará al TC la Ley de Vivienda y no la aplicarán sus CCAA: "Este intervencionismo es suicida"

Dice que hay que dar seguridad jurídica y que con las medidas de Sánchez la gente no pondrá sus pisos en alquiler y habrá menos oferta

Cree que pueden venir los "hombres de negro" y decir que los PGE "no hay quien los pague, son mentira y va a tener que haber recortes"

MADRID, 6 Oct. 2021 (Europa Press) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado este miércoles que su formación llevará al Tribunal Constitucional la Ley de Vivienda y ha avisado de que no se aplicará en las comunidades autónomas y ayuntamientos en los que gobierna su partido. A su entender, "este intervencionismo es suicida" y demuestra que España tiene "el Gobierno más radical de la Unión Europea".

En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, Casado ha señalado que el "problema de la vivienda en España es muy grave" y hay que actuar, pero no se trata de mandar un "mensaje de inseguridad jurídica" como el que a su juicio lanza el Gobierno de "interferir en la libertad y en la propiedad privada".

El jefe de la oposición ha advertido de que con las medidas del Gobierno lo que va a suceder es que la gente no ponga sus pisos en alquiler y al final haya menos pisos a los que acceder y, por tanto, suba su precio.

"menos ayudas" que las que dio el gobierno de rajoy

También se ha referido a las ayudas al alquiler que ha anunciado al Gobierno, subrayando que "son menos" de las que planteó el PP cuando gobernaba porque entre 2013 y 2016 el Gobierno de Mariano Rajoy "puso 2.500 millones de euros encima de la mesa para ayudas al alquiler". "Y ahora lo que se anunciado hemos calculado que será de 600 a 800 millones", ha apostillado.

Además, ha recordado que el PP impulsó un plan con la Federación Española de Municipios Españoles (FEMP) para "poner otros 500 millones" y ha criticado que se lo "cargaran" Pedro Sánchez y José Luis Ábalos con su llegada al Gobierno.

En cualquier caso, ha señalado que no es solo una cuestión de dar ayudas, que "suelen incrementar" el precio del alquiler", sino de dar seguridad jurídica, que vengan a España los inversores y que los jóvenes tengan empleo porque si disponen de una nómina podrán acceder al alquiler.

Por eso, Casado ha anunciado que el PP llevará al Tribunal Constitucional la decisión del Gobierno de "intervenir" el mercado del alquiler, al tiempo que ha confirmado que no se aplicará en las autonomías y ayuntamientos en los que gobierna su formación porque en sus "principios" están a favor de que cada persona "haga lo que le dé la gana con lo que es suyo".

"Por tanto, no se va a aplicar ni en la parte de a cuánto tienes que sacar tu piso en alquiler ni en la parte de que si lo tienes vacío, te puede subir el IBI un 150%. Es una cosa insólita", ha recalcado.

"esto es el comunismo: exprópiese"

El líder del PP ha recordado que en su día el PP ya llevó al TC una ley "parecida" de alquileres que aprobó la Generalitat de Cataluña y ha agregado que entonces el Gobierno de Pedro Sánchez "también estaba en contra" y decía que "eso iba contra la libertad y contra la seguridad jurídica".

A su entender, lo que se está viendo es que Pedro Sánchez es "rehén de sus socios radicales" y habrá que ver cómo se desarrolla la negociación parlamentaria con ERC y Bildu. "Es una pena que España tenga el Gobierno más radical de la UE", ha manifestado.

En este sentido, ha resaltado que ahora mismo no hay ningún país europeo con ministros "comunistas" o que sus socios sean partidos que defienden "la ruptura del país". "Esto es el comunismo, exprópiese a las empresas o a los autónomos que ganan dinero y hágase como yo quiera la propiedad privada de las familias. Eso es inadmisible", ha proclamado.

Casado ha señalado que aunque Sánchez se está "radicalizando" y haciendo suyos postulados de Podemos, al final en los territorios los resultados electorales indican que "le están pasando por la izquierda". "Al final, se vota al original", ha advertido.

Una reforma energética "de verdad" para bajar el precio de la luz

En cuanto a la subida del precio de la luz, ha asegurado que no tendría que seguir subiendo si se hace una "reforma energética de verdad" como la que ha propuesto el PP y que pasa por: bajar los impuestos, sacar todos los costes no energéticos de la factura y que los derechos de emisión de CEO2 se utilicen para bajar el recibo.

Además, ha acusado al Gobierno de actuar con "hipocresía". "Somos muy verdes, pero al arruinamos la industria electrointensiva", ha enfatizado, para recordar que cuando el PSOE y Podemos estaban en la oposición pedían dimisiones al Gobierno con una subida de la luz del 8% y ahora "no dice nada cuando ha subido un 200%".

Al ser preguntado por las críticas de empresas como el presidente de Iberdrola, que ha criticado el intervencionismo del Gobierno, Casado ha señalado que "el problema no son las empresas" y "qué malas son", sino que el Ejecutivo "no sabe gestionar".

"lo único que ha hecho es crear 300.000 funcionarios"

Casado ha asegurado que el Gobierno "va contra todo lo que produzca" y ha resaltado que "lo único que ha hecho ha sido crear 300.000 funcionarios estos años". "No lo estoy poniendo en solfa. Hacen falta para la sanidad y la educación", ha apostillado.

Tras asegurar que si no hay empresas no hay trabajadores porque no pueden ser "todos funcionarios como en Cuba", ha indicado que con ese aumento de los funcionarios en España lo que busca el Ejecutivo es "maquillar las cifras de empleo".

Finalmente, el presidente de los 'populares' ha reclamado a Pedro Sánchez que deje de "contrarreformar lo que ha funcionado en España" porque, según ha dicho, quiere "cargarse" la reforma de las pensiones de Mariano Rajoy y sigue los mismos pasos con la laboral, la educativa y la laboral.

"¿Por qué no deja las cosas cómo están antes de que vengan los hombres de negro el año que viene y digan 'estos Presupuestos no hay quien los pague, son mentira y además van a tener que hacer recortes'", ha advertido.