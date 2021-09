Casado ofrece su ayoyo a Sergio Ramírez frente a la persecución de la "dictadura nicaragüense"

El líder del PP, Pablo Casado, se ha reunido este viernes con el escritor Sergio Ramírez para ofrecerle su respaldo ante la persecución de la que está siendo objeto por parte de la "dictadura" de Daniel Ortega en su Nicaragua natal.

Casado ha publicado una foto en Twitter de su encuentro con el que fuera vicepresidente de Nicaragua y ganador del Cervantes en 2017, contra el que la Fiscalía de su país dictó una orden de arresto la semana pasada por "conspirar" e "incitar al odio".

El líder de los 'populares' ha trasladado a Ramírez su "apoyo frente a la persecución que sufre por la dictadura nicaragüense, que ha ordenado su arresto y ha incautado su última novela en la que denuncia la brutal represión contra los disidentes", así como su "admiración".

"El daño más grande que se le puede hacer a un escritor es prohibir ser leído en su propio país", aseguró este semana el escritor nicaragüense en una entrevista a Europa Press, en la que reconoció que aún se está adaptando a la "imposibilidad de poder regresar" puesto que si lo hace sería encarcelado.

Ramírez, que reconoció que "por supuesto" que teme por su vida, aún no ha decido dónde establecerá su nuevo lugar de residencia: "Por el momento estoy en Costa Rica, pero mis opciones siguen abiertas, España, soy ciudadano de este país; México, Estados Unidos, aún no lo sé, no me he puesto a pensar en eso".