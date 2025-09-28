Casares reconoce una incidencia en las pulseras antimaltrato en Cantabria, que "duró pocos días"

SANTANDER, 28 Sep. 2025 (Europa Press) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), ha reconocido que en la región se ha producido una incidencia en las pulseras telemáticas antimaltrato relacionada con los fallos de cobertura temporal. Ha señalado que dicha incidencia "duró muy pocos días" y que, "en cualquier caso", la víctima estuvo protegida tanto por la Policía Nacional como por la Guardia Civil.

Así lo ha dicho este domingo cuestionado por ello en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha indicado que en un primer momento tras conocerse los fallos en las pulseras no le constaba ninguna incidencia. Pero, después, con información de la Unidad de Violencia de Género, se ha detectado una.

Respecto a este asunto, el delegado del Gobierno ha lanzado un mensaje de tranquilidad a todas las víctimas y ha afirmado que el sistema VioGen "funciona" y que "protege". "En ningún momento ninguna víctima ha estado desprotegida", ha asegurado.

Por otra parte y a preguntas sobre las inversiones del Estado en infraestructuras en Cantabria, ha anunciado que el Ministerio de Transportes comenzará en dos semanas las obras de humanización de las carreteras N-611 y N-623 a su entrada en Santander, una actuación que contará con 11,5 millones de euros.

Entre otras, los trabajos incluyen la construcción de nuevas aceras, ampliar las aceras existentes, construir glorietas que mejoren el tráfico rodado en esa zona, el cambio de toda la iluminación para mayor eficiencia técnica y más de siete kilómetros de carril bici. Todo ello acompañado de la remodelación y de la sustitución de arbolado y de todo el mobiliario urbano.

Según ha asegurado Casares, se trata de un proyecto "largamente demandado", que "va a cambiar la entrada de Santander" y que, "otra vez" es el Gobierno de España el que "lo ha hecho posible", ha apostillado.

Y al hilo, a preguntas sobre el retraso en la entrega de los trenes a Cantabria, ha afirmado que "no nos consta" ningún retraso y ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la gratuidad del transporte ferroviario de Cercanías hasta que lleguen los convoyes contratados, cuya fecha de entrega es principios del 2026.

NERVIOSISMO DEL PP

Por último y ya como secretario general del PSOE en Cantabria, Casares ha opinado que su formación está marcando la agenda política en la comunidad y que está controlando "mucho" la acción del Gobierno del Partido Popular.

En ello ha justificado el "nerviosismo" que ha dicho tienen los 'populares' con su llegada a la Secretaría General y a la Delegación del Gobierno.

El líder de los socialistas cántabros ha asegurado que dentro de su partido se ha bajado "el ruido orgánico" tras las primarias que le enfrentaron a Pablo Zuloaga, y ha aseverado que va a seguir trabajando en una formación "unida".

Cuestionado sobre si será el candidato socialista a los comicios autonómicos, Casares ha respondido que se pronunciará cuando el proceso "se abra".

"Me gusta respetar los plazos y los procedimientos", ha dicho.