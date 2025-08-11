LA NACION

Casas para 1000 personas sin hogar que dormían en el metro

Un total de 3500 personas saldrán de las calles de Nueva York

Lo anunció el alcalde, Eric Adams.

Desde su mandato como alcalde de la Gran Manzana, aproximadamente 3500 personas sin hogar fueron trasladadas de la calle a viviendas permanentes.

Este logro es la piedra angular de la nueva campaña de Adams "End Anything Goes" (Fin del Todo Vale), un intento de mostrar que su administración está frenando el desorden público a la vez que amplía los servicios para los neoyorquinos con enfermedades mentales y adicciones, según un anuncio del Ayuntamiento.

"Desde el principio, dijimos que necesitábamos generar confianza con la población sin hogar de la ciudad, ya sea al aire libre, en el metro o en nuestros albergues", declaró Adams.

"Aún queda mucho por hacer, pero este hito es una prueba más de que seguimos trabajando para hacer de Nueva York una ciudad más segura y asequible", concluyó. (ANSA).

