Cascos azules de la ONU denuncian disparos israelíes contra una patrulla en Líbano

La Fuerza Provisional de Naciones Unidas para Líbano (Finul) informó el miércoles que tropas israelíes dispararon contra sus cascos azules el día anterior en el sur del país, cerca de la frontera de facto con Israel, sin que se registraran heridos.

"Ayer, soldados del ejército israelí a bordo de un tanque Merkava dispararon contra soldados de la fuerza (...) que patrullaban en vehículo a lo largo de la Línea Azul", en la frontera con Israel, indicó la Finul en un comunicado.

El organismo precisó que "no hubo heridos" y que se disparó "una ráfaga de diez balas de ametralladora sobre el convoy y otras cuatro ráfagas de diez balas cerca de él".

El de este miércoles es el último incidente de este tipo denunciado por las fuerzas de la ONU en el sur de Líbano.

La Finul trabaja con el ejército libanés en la aplicación del acuerdo de alto al fuego que puso fin, el 27 de noviembre de 2024, a más de un año de conflicto entre el movimiento proiraní Hezbolá e Israel, incluidos dos meses de guerra abierta.

La fuerza internacional afirmó que tanto los cascos azules como el tanque israelí se encontraban en territorio libanés en el momento del incidente, y que el ejército israelí fue informado con antelación de la ubicación y el horario de la patrulla de mantenimiento de la paz.

"Los cascos azules pidieron al ejército israelí que dejara de disparar a través de los canales de enlace de la Finul (...). Afortunadamente, no hubo heridos", indicó.

El ejército israelí aún ocupa cinco posiciones en el sur de Líbano, y suele llevar a cabo bombardeos en territorio libanés, pese al acuerdo, en operaciones que afirma que son contra Hezbolá.

