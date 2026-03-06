Cascos azules ghaneses heridos en ataque a puesto de la ONU en Líbano

Dos cascos azules de Ghana resultaron gravemente heridos cuando su base en el sur de Líbano fue blanco de un ataque el viernes, informaron medios estatales y el ejército ghanés, mientras que el presidente libanés acusó a Israel de haberlos atacado

El ataque se produjo mientras Israel y Hezbolá, el grupo libanés aliado de Irán, intercambiaban fuego después de que la guerra en Oriente Medio se extendiera al país el lunes

La agencia estatal libanesa de noticias, la ANI, afirmó que varios miembros ghaneses de la fuerza de la ONU resultaron "heridos después de que su puesto en la localidad de Al Qaouzah fuera atacada"

El ejército de Ghana señaló en un comunicado que la sede del batallón ghanés en la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (Unifil, por sus siglas en inglés) sufrió "dos ataques con misiles"», y añadió que "dos soldados están en estado crítico, mientras que otro ha sufrido un trauma"

"Además, las instalaciones del casino de oficiales también fueron alcanzadas y han quedado totalmente calcinadas", añadió

Ni la ANI ni el ejército ghanés especificaron el origen del ataque

En un comunicado, el presidente libanés Joseph Aoun condenó "los ataques israelíes contra Líbano" y añadió que estos "han llegado incluso al punto de una agresión directa contra la Unifil"

La Unifil ha actuado como zona de contención entre Israel y Líbano durante décadas y estaba asistiendo al ejército libanés mientras desmantelaba infraestructura de Hezbolá cerca de la frontera israelí tras la última guerra entre el grupo respaldado por Irán e Israel en 2024

Prevé retirar a todas sus tropas de Líbano a mediados de 2027