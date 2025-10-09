Casemiro asume el liderazgo como capitán de Brasil a las órdenes de Ancelotti

SEÚL, 9 oct (Reuters) - Casemiro llevará el brazalete de capitán por decimoséptima vez en el amistoso de Brasil contra Corea del Sur el viernes, con el experimentado centrocampista abrazando su papel de liderazgo tanto dentro como fuera del campo bajo las órdenes del seleccionador Carlo Ancelotti.

De vuelta al equipo desde la llegada del italiano tras un largo periodo de ausencia, Casemiro ha sido una figura clave para Brasil desde su debut internacional en 2011 y retomará su capitanía tras un paréntesis de dos años.

La última vez que había sido capitán fue en octubre de 2023 ante Uruguay, pero Ancelotti, que fue su entrenador durante varios años en el Real Madrid, ha decidido reincorporarle como líder de la joven selección brasileña que prepara el Mundial 2026.

"Soy de los jugadores que piensan que hay varios líderes y varias formas de liderar. Cada uno lidera a su manera. A mí me gusta dar más ejemplos de cómo hacer las cosas: cómo llegar, cómo estar, dónde estar, cómo trabajar", dijo Casemiro el jueves en rueda de prensa.

El jugador de 33 años, que fichó por el Manchester United inglés en 2022, reconoció que su relación previa con Ancelotti le ayudó a establecer la confianza de que podía liderar al equipo.

"Sin duda, mi relación con el entrenador, al que conozco desde hace más de 10 años, crea una mayor afinidad. Pero me gusta demostrarlo: ser el primero, estar en el gimnasio, dar ejemplo a los jugadores más jóvenes", añadió.

Tras el partido del viernes en Seúl, Brasil disputará otro amistoso contra Japón el martes en Tokio, mientras Ancelotti sigue afinando su plantilla de cara al torneo del año que viene. (Reporte de Fernando Kallas Edición en español de Javier López de Lérida)