Casemiro: "No es fácil ganar la Champions, lo que hicimos fue historia"

El centrocampista del Real Madrid Carlos Henrique Casemiro reconoció "sin excusas" que el Chelsea fue superior este miércoles en el 2-0 que eliminó a los blancos a las puertas de la final de la Liga de Campeones, una dura eliminatoria que demostró de nuevo que "no es fácil ganar la Champions".

"Lo que hicimos fue historia, no es f√°cil ganar la Champions", dijo en declaraciones a Movistar Plus, al ser preguntado por la ausencia del Madrid en una final que jugaron por √ļltima vez en 2018. El jugador brasile√Īo record√≥ que lo dif√≠cil del partido ante los ingleses demuestra la haza√Īa que lograron ganando cuatro 'Champions' en cinco a√Īos.

Casemiro confesó que el Madrid no pudo con el Chelsea, por lo que tienen que pensar en el Sevilla y en la Liga. "Los primeros 25 minutos hemos jugado mejor, hemos tenido dos oportunidades con Benzema, y después ellos fueron mejor, han jugado mejor, han tenido más oportunidades y no hay excusa, ya tenemos que pensar en la Liga, no hay que lamentar", apuntó.

"Estamos todos muy tristes, era una oportunidad incre√≠ble para llegar a la final pero el Chelsea fue superior. El Madrid ya tiene que pensar en el siguiente partido. Despu√©s del a√Īo de tantas lesiones, de tantas bajas, de covid, sin p√ļblico, lo hemos intentado, ellos fueron mejor, ya tenemos que pensar en el Sevilla", termin√≥.