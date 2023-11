A menos de seis meses de dar a luz, Belen Casetta le dio el sábado un primer oro de récord a Argentina en la última jornada del atletismo de los Juegos Panamericanos de Santiago-2023, donde Estados Unidos se impuso en el medallero con un triunfo en la última prueba.

Casetta, de 29 años, protagonizó una espectacular remontada en la última vuelta para imponerse en la final de los 3.000 metros con obstáculos frente a los más de 40.000 aficionados que abarrotaban las gradas del estadio Nacional.

La atleta de Mar del Plata firmó así una insólita victoria para el atletismo femenino argentino cuando paró el reloj en un tiempo de 9 minutos 39.47 segundos.

Con esa marca batió el récord panamericano que tenía la canadiense Geneviève Lynn Lalonde (9:41.45) desde Lima-2019.

"No se puede imaginar, preparar unos Panamericanos en cinco meses, no sé de dónde saqué las fuerzas", dijo a la AFP Casetta en la zona mixta.

"No me lo imaginaba. Después de dar a luz, yo pensaba que no iba a llegar (a Santiago) pero como ya estaba clasificada directamente, me dije que lo iba a intentar", recordó la medallista de bronce de Lima-2019.

Nada más salir de la pista como flamante campeona panamericana, Casetta se fue corriendo a buscar a su hija Lina, su compañía inseparable en toda la persecución de esta medalla.

"Mi hija me acompaña en los entrenamientos. En el gimnasio si hay que pedalear la dejo en una alfombrita. Si salgo a correr, voy corriendo con el carrito", relata. "Capaz que la gente me mira y piensa: 'Esta está reloca".

Hasta este sábado, último de los seis días del atletismo de Santiago-2023, no se había registrado un solo récord panamericano.

Y el de Casetta no llegó solo ya que, en el lanzamiento de martillo masculino, el canadiense Ethan Katzberg superó la marca panamericana en tres ocasiones.

En su primer intento se apoderó del récord con 80,02 metros y luego lo mejoró con otro de 80,92 y un tercero de 80,96.

Flamante campeón mundial en agosto en Budapest, Katzberg logró su primer oro panamericano en un concurso en el que las dos figuras chilenas, Gabriel Kehr y Humberto Mansilla, uedaron fuera del podio tras ser oro y plata en Lima-2019.

- La jabalina decisiva -

En una última jornada con hasta 11 finales, la victoria en el atletismo de Santiago se definió en la última de ellas.

Con las gradas prácticamente vacías en la fría noche de Santiago, el lanzador de jabalina Curtis Thompson logró el octavo oro de Estados Unidos con el que rompía el empate con Brasil y Cuba, que fueron segunda y tercera.

El 'Team USA', que se presentó con un equipo de muy bajo perfil, es la potencia hegemónica del atletismo panamericano y la última vez que perdió una edición fue en Guadalajara-2011 a manos de Cuba, que ha recobrado confianza en Santiago tras defraudar en varias competencias internacionales en los últimos años.

En Santiago, Estados Unidos logró ocho oros, 5 platas y 12 bronces, para superar a Brasil (7-10-6) y Cuba (7-6-5).

Brasil perdió este sábado una medalla de oro que se le había adjudicado el viernes a Marlene Santos en los 400m vallas femeninos.

La panameña Gianna Woodruff ganó la apelación y este sábado subió a lo más alto de la ceremonia de premiación para colgarse el primer oro de su país en esta cita atlética.

- Plata de Paulino en los relevos -

Uno de los triunfos más sonados de Cuba fue el del relevo 4x400m femeninos, donde resistió el embate final de la estrella dominicana Marileidy Paulino.

Las velocistas cubanas Daily Cooper, Rose Mary Almanza, Sahily Diago y Lisneidy Veitía dominaron gran parte de la carrera hasta imponerse con un tiempo de tres minutos 33.15.

Paulino, la nueva campeona mundial de los 400 metros, tomó el último relevo dominicano desde el quinto lugar de la carrera y aceleró esquivando rivales hasta quedar en la segunda posición en 3:34.27.

La dominicana, la gran figura del atletismo presente en Santiago-2023, cerró su participación con dos oros en los 200m femeninos y relevo 4x400 mixtos, la plata del relevo 4x400 femeninos y el bronce en el 4x100m femeninos.

En otras finales, el venezolano José Antonio Maita le dio el tercer oro a Venezuela con su triunfo en los 800m masculinos.

Maita, campeón sudamericano, explotó su velocidad en la recta final para vencer por tiempo de 1:45.69 al mexicano Jesús Tonatiu López, que se tuvo que conformar con la plata tras liderar gran parte de la carrera.

El triunfo de Maita llega un día después de que Joselyn Brea completara un insólito doblete de oros para Venezuela en 5.000m y 1.500m.

