Casi 200 detenidos en una operación transfronteriza contra la extracción de oro en Sudamérica

Casi 200 personas fueron detenidas en diciembre en el marco de una operación transfronteriza contra la extracción ilegal de oro entre Brasil, Guayana Francesa, Guyana y Surinam, anunció el jueves la organización de coordinación policial internacional Interpol.

La operación "Guyana Shield", la "primera operación transnacional" de este tipo, dio lugar a "más de 24.500 controles a vehículos y personas", y "cerca de 200 detenciones", según un comunicado de la organización con sede en Lyon, en el este de Francia.

Tres hombres fueron hallados en Guyana en posesión de oro en bruto y US$590.000 en efectivo, y fueron detenidos por sospechas de contrabando de oro, blanqueo de dinero y vínculos con "una gran empresa de exportación de oro de Guyana".

"El aumento de los precios internacionales del oro en los últimos años ha provocado un incremento de la extracción ilegal de este mineral", indicó en el comunicado el secretario general de Interpol, el brasileño Valdecy Urquiza.

Para Urquiza, esta explotación se "ha convertido en la fuente de ingresos de más rápido crecimiento para los grupos de delincuencia organizada, también en América Latina".

La operación organizó controles y registros "de forma conjunta" con agentes de Brasil, Guayana Francesa y Surinam en las riberas de los ríos Oyapoque y Maroni, fronteras entre los tres territorios.

Los agentes se centraron en puestos que vendían material para la extracción de oro, famosos por estar asociados "en algunos casos" al "contrabando de oro y suministros ilegales como el mercurio", utilizado para separar el oro de otros metales.

Entre los equipos incautados: cilindros de mercurio, ocultos en paneles solares, por un valor de más de US$60.000 en Guyana y Surinam; bombas, tamices usados para filtrar el oro y armas de fuego.

La operación también permitió interceptar un autobús "que transportaba a migrantes sin documentos", entre ellos "varios menores presuntamente explotados con fines de trabajo infantil o abuso sexual".

La operación Guyana Shield se llevó a cabo en coordinación con Interpol y el equipo encargado de los delitos ambientales de alto impacto de la policía neerlandesa.