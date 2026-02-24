Casi 2.200 personas se han beneficiado de la ley de amnistía venezolana: legislador

CARACAS, 23 feb (Reuters) - Casi 2.200 personas se han beneficiado de la ley de amnistía venezolana desde que entró en vigencia al ser excarceladas o recibir otros beneficios judiciales, dijo el lunes el diputado Jorge Arreaza, presidente de la Comisión de Seguimiento de la nueva normativa

"Hoy podemos decir que se han realizado, gracias a la ley, 177 excarcelaciones, se han dado 2.021 libertades plenas a personas que estaban en régimen de presentación ante tribunales y se han recibido en total más de 3.000 solicitudes" de beneficios de la ley, dijo Arreaza en un acto en la casa de gobierno

"Siguen llegando en los tribunales del país, en algunos como en Caracas, que se centra mucho, hay personas llevando sus escritos, defensores privados, defensores públicos" para los trámites de la ley, agregó el diputado

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el poder en enero tras el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, fue quien propuso la ley a fines de enero, y aprobada por el parlamento el pasado 19 de febrero

El gobierno siempre ha negado la existencia de presos políticos y afirma que quienes se encuentran encarcelados han cometido delitos, mientras sostiene que ha liberado a cientos de personas que grupos de derechos humanos catalogan como presos políticos antes de la aprobación de la ley. La norma forma parte de un paquete de medidas consideradas clave para normalizar las relaciones con Estados Unidos

En Venezuela, las personas excarceladas pueden ser sometidas a arresto domiciliario o estar obligadas a presentarse regularmente ante los tribunales durante un período determinado

Alfredo Romero, director del Foro Penal, una organización de derechos humanos, informó que más de 30 personas fueron excarceladas del centro de detención Rodeo, cerca de Caracas, el lunes, sumándose a otras liberadas de diversas instalaciones durante el fin de semana. (Redacción Reuters)