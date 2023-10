06/10/2023 Casi 220.000 personas de América Latina se han beneficiado de programas de la Fundación ONCE en los últimos 5 años. ONCE Cantabria celebra una jornada con motivo del XXV aniversario de la Fundación ONCE para América Latina (FOAL) SOCIEDAD GOBIERNO DE CANTABRIA

GOBIERNO DE CANTABRIA - GOBIERNO DE CANTABRIA