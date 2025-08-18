Casi 50 °C en una ciudad de Sahara Occidental, récord para un mes de agosto

La Dirección General de Meteorología de Marruecos (DGM) anunció el lunes que a principios de agosto se registró una temperatura mensual récord en la ciudad de El Aaiún, situada en el Sáhara Occidental, con 49,2 °C, superando así el récord anterior de agosto de 2016.

Marruecos controla la mayor parte del territorio disputado del Sáhara Occidental.

El país experimenta desde hace dos semanas una intensa ola de calor que afecta principalmente el centro, algunas zonas costeras y el sur.

"La estación meteorológica de El Aaiún superó su récord absoluto y mensual de temperatura máxima el 9 de agosto de 2025, con 49,2 ºC, frente al anterior récord de 47 ºC registrado en agosto de 2016", indicó un informe de la DGM.

Este fenómeno se debe al Chergui, un viento caliente y seco proveniente del Sáhara, que fue reforzado por condiciones meteorológicas particulares (anticiclón y depresión desértica), y especialmente por un cielo despejado que amplió el calentamiento durante el día.

El domingo, las temperaturas eran superiores de 3 a 13 °C a las normales de temporada, y 19 ciudades marroquíes sobrepasaron los 40 ºC, según la institución marroquí.

La DGM anunció en junio que 2024 fue el año más cálido jamás registrado en Marruecos, con 1,49 ºC más que el promedio con relación al periodo 1991-2020, en un contexto de calentamiento climático mundial.