Casi 5000 explosivos desactivados desde 2023 en una región mexicana con presencia narco

Casi 5000 explosivos, la mayoría artesanales pero también de uso militar, fueron desactivados en los últimos dos años en el estado mexicano de Michoacán (oeste), donde eran utilizados por grupos criminales para controlar el tráfico de drogas, informó la policía.

En Michoacán, una pujante región agroindustrial con costas sobre el océano Pacífico, operan bandas narcotraficantes como el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Nueva Familia Michoacana, designadas en febrero como "organizaciones terroristas extranjeras" por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Desde su creación en 2023, el Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán desactivó 4900 artefactos, incluidas minas antipersonales y drones, dijo a la AFP su subdirector, el capitán de infantería Carlos Roberto Gómez.

El 98% de los explosivos eran de fabricación artesanal y el resto de uso militar, entre ellos granadas de mano y otras para ser lanzadas con armas largas, precisó.

El observatorio estadounidense ACLED, que recopila información sobre eventos de violencia en todo el mundo, registra 115 ataques con drones y 44 con granadas en México entre 2020 y lo que va de agosto de 2025.

Michoacán ha sido escenario de crecientes ataques con explosivos, que han dejado varias víctimas entre la población civil y las fuerzas de seguridad.

Un artefacto activado al paso de una patrulla blindada mató a seis militares a finales de mayo. Diez exmilitares colombianos, presuntamente reclutados por los criminales, fueron detenidos por esa agresión.

Gómez dijo que sus dos años de funcionamiento, el escuadrón antibombas de Michoacán ha sido emboscado seis veces.

"Estamos desactivando (explosivos), y a veces nos han sobrevolado drones (...) nos han aventado granadas de drones", señaló.

Gómez dijo que el escuadrón antidrogas de Michoacán comparte información con entidades de Estados Unidos, como el Ejército, la policía federal FBI y la agencia antidrogas DEA.

Trump acusa a México de no hacer lo suficiente para detener el trasiego de drogas y la migración irregular hacia Estados Unidos, por lo que ha amenazado con imponer nuevos aranceles a las exportaciones mexicanas.

México acumula más de 480.000 homicidios y unos 120.000 desaparecidos desde diciembre de 2006, cuando el entonces gobierno del presidente Felipe Calderón lanzó una criticada estrategia militar antidrogas.