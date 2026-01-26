Casi 6.000 muertos en protestas en Irán, afirma ONG radicada en EE. UU

Un grupo de derechos humanos con sede en Estados Unidos declaró el lunes que confirmó la muerte de casi 6.000 personas en las manifestaciones duramente reprimidas en Irán, donde Estados Unidos nunca descartó una intervención militar

Las protestas que sacuden la República Islámica empezaron a finales de diciembre en contra del costo de la vida, pero derivaron en un movimiento contra el régimen teocrático establecido desde la revolución de 1979

Grupos de derechos humanos acusaron a las autoridades de disparar directamente contra los manifestantes y de haber bloqueado el acceso a Internet desde el 8 de enero para ocultar la magnitud de la represión

Los líderes clericales siguen en el poder pese al desafío que suponen las protestas, y los opositores al sistema ven en la intervención exterior el motor más probable del cambio

El presidente estadounidense, Donald Trump, mantiene sobre la mesa la opción de una intervención militar e informó que Washington había enviado una flota de la Armada a la región

El Ministerio iraní de Relaciones Exteriores reaccionó el lunes y advirtió que respondería de manera "contundente" a cualquier "agresión"

Las oenegés que monitorean el número de víctimas de la represión denunciaron que su labor se ha visto obstaculizada por el bloqueo de Internet. También advirtieron que las cifras citadas por las autoridades probablemente sean muy inferiores al número real de víctimas

La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, afirmó que había confirmado la muerte de 5.848 personas, entre ellas 209 miembros de las fuerzas de seguridad

Sin embargo, el grupo añadió que aún está investigando otras 17.091 posibles muertes. Según la organización, al menos 41.283 personas han sido detenidas

En su primer balance oficial de las protestas, las autoridades iraníes dieron cuenta la semana pasada de 3.117 decesos, la mayoría de miembros de las fuerzas de seguridad o de transeúntes inocentes asesinados por "alborotadores"

- "Estamos vigilando a Irán" -

El observatorio Netblocks confirmó que el bloqueo de Internet sigue vigente y afirmó que buscaba ocultar "el alcance de la represión mortal contra la población civil"

El pasado fin de semana, el canal de televisión en farsi Iran International, con sede en el extranjero, afirmó que más de 36.500 personas fueron abatidas por las fuerzas de seguridad entre el 8 y el 9 de enero, citando informes, documentos y fuentes. No fue posible verificar inmediatamente esta información

Mientras tanto, Estados Unidos concentra fuerzas en la región y Trump mantiene abierta la posibilidad de una intervención militar, tras amenazar a Teherán en el momento álgido de las protestas

"Estamos vigilando a Irán", afirmó el mandatario estadounidense. "Prefiero que no pase nada, pero los estamos vigilando muy de cerca", insistió

Los medios de comunicación estadounidenses informaron de que Washington había enviado el portaaviones USS Abraham Lincoln a la región

En junio, Estados Unidos intervino brevemente en la guerra de Israel contra Irán, atacando sus instalaciones nucleares

Israel también bombardeó el programa de misiles balísticos de Teherán y mató a varios altos funcionarios de seguridad iraníes durante los 12 días que duró el conflicto

El portavoz del Ministerio iraní de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, advirtió contra una eventual intervención y dijo que Irán tenía "confianza en sus propias capacidades"

"La llegada de un buque de guerra de este tipo no afectará la determinación y seriedad de Irán para defender a la nación", dijo, en una aparente referencia al USS Abraham Lincoln