Casi 8000 personas murieron en rutas migratorias en 2025, cifra real podría ser mucho mayor: agencia ONU

Por Amina Ismail

26 feb (Reuters) - Casi 8000 personas murieron o desaparecieron el año pasado en peligrosas rutas migratorias, como las que atraviesan ‌el Mediterráneo y el ‌Cuerno ⁠de África, pero la cifra real probablemente sea mucho mayor, ya que los recortes en el financiamiento han afectado al acceso humanitario y al seguimiento de las ​muertes, según ⁠una agencia ⁠de la ONU.

Las vías legales para la migración se están reduciendo, lo que empuja a ​más personas a manos de los traficantes, según la Organización Internacional para las Migraciones, ‌ya que Europa, Estados Unidos y otras regiones están intensificando ​la aplicación de la ley e invirtiendo ​fuertemente en medidas disuasorias.

"La continua pérdida de vidas en las rutas migratorias es un fracaso global que no podemos aceptar como algo normal", afirmó la directora general de la OIM, Amy Pope, en un comunicado publicado el jueves.

"Estas muertes no son inevitables. Cuando las vías seguras están fuera de su alcance, las ​personas se ven obligadas a emprender viajes peligrosos y a caer en manos de traficantes y contrabandistas. Debemos actuar ahora para ampliar ⁠las rutas seguras y regulares y garantizar que las personas necesitadas puedan ser protegidas, independientemente de su situación".

Aunque las muertes ‌a lo largo de las rutas migratorias se redujeron de casi 9200 en 2024 a 7667 en 2025, debido a que menos personas intentaron realizar peligrosos viajes irregulares, especialmente a través de América, este descenso refleja la disminución del acceso a la información y la falta de financiación, lo que ha dificultado los esfuerzos para realizar un seguimiento de las muertes, según la OIM.

La organización con ‌sede en Ginebra es una de las varias organizaciones de ayuda humanitaria afectadas por los importantes recortes ⁠de financiación de Estados Unidos, lo que la ha obligado a reducir o cerrar programas ‌de una manera que, según afirma, tendrá graves repercusiones para los migrantes.

Las ⁠rutas marítimas siguieron siendo las más mortíferas, con al menos 2108 ⁠personas muertas o desaparecidas en el Mediterráneo el año pasado y 1047 en la ruta atlántica hacia las Islas Canarias, según la agencia.

Se registraron unas 3000 muertes de migrantes en Asia, más de la mitad de ellos afganos, y 922 murieron cruzando el Cuerno de África desde Yemen ‌hasta los Estados del Golfo, lo que ​supone un fuerte aumento con respecto al año anterior. Casi todos ellos eran etíopes, muchos de los cuales murieron en tres naufragios masivos.

La tendencia ha continuado en 2026, con 606 migrantes fallecidos en el Mediterráneo hasta el 24 de febrero, añadió ‌la OIM.

(Reportaje de Amina Ismail; edición de Alexandra Hudson, Editado en español por Juana Casas)