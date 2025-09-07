Casi 900 personas detenidas en protesta de Acción Palestina en Londres, dice la policía

LONDRES, 7 sep (Reuters) - La policía británica informó el domingo la detención de casi 900 personas en una marcha celebrada el día anterior en apoyo a Acción Palestina, y el Gobierno hizo un llamamiento para que la gente dejara de manifestarse en apoyo del grupo.

Reino Unido proscribió en julio a Acción Palestina en virtud de la legislación antiterrorista, después de que algunos de sus miembros irrumpieran en una base de la Real Fuerza Aérea y dañaran aviones militares.

A ello siguieron actos vandálicos e incidentes contra empresas de defensa británicas vinculadas a Israel. El grupo acusa al Gobierno del primer ministro Keir Starmer de complicidad en lo que considera crímenes de guerra israelíes en Gaza.

Desde entonces, cientos de simpatizantes de Acción Palestina han sido detenidos en las manifestaciones.

La policía londinense informó que 890 personas habían sido detenidas tras una protesta celebrada el sábado cerca del Parlamento, en el centro de Londres, el mayor número de detenciones en una sola protesta de este tipo hasta la fecha.

De ellos, 857 fueron detenidos por mostrar apoyo a un grupo prohibido, mientras que 17 fueron arrestados por agresiones a agentes después de que, según la policía, la protesta se tornara violenta.

Los organizadores de la protesta dijeron que entre los detenidos había sacerdotes, veteranos de guerra y trabajadores sanitarios, así como muchos ancianos y algunos discapacitados.

La proscripción de Acción Palestina sitúa al grupo junto a Al Qaeda y Estado Islámico, lo que convierte en delito apoyar a la organización o pertenecer a ella, penado con hasta 14 años de cárcel.

Grupos de derechos humanos han criticado la prohibición por desproporcionada y afirman que limita la libertad de expresión de los manifestantes pacíficos. (Reporte de Michael Holden; Editado en español por Javier Leira)