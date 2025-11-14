Casi dos decenas de detenidos en la protesta de líderes religiosos ante el ICE en Chicago

Por Eric Cox y Diana Novak Jones

CHICAGO, 14 nov (Reuters) - Casi dos decenas de personas fueron arrestadas mientras líderes religiosos protestaban el viernes frente a una instalación federal de inmigración cerca de Chicago, dijeron las autoridades, la última señal de las tensiones sobre el agresivo impulso de la administración Trump para hacer cumplir la ley.

La Oficina del Sheriff del Condado de Cook dijo en un comunicado que 21 personas habían sido detenidas fuera de un centro de procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, según sus siglas en inglés) en Broadview, Illinois, pero no proporcionó identidades ni cargos.

Michael Woolf, ministro de la Lake Street Church de Evanston, se encontraba entre los arrestados, según mostró una foto de Reuters.

El centro de ICE en Broadview se ha convertido en un punto álgido para los activistas de Chicago que se oponen a las medidas migratorias del presidente Donald Trump en la ciudad, un bastión demócrata que limita su cooperación con las fuerzas federales de inmigración.

Desde que Trump intensificó las operaciones de ICE en Chicago en septiembre, los manifestantes se han enfrentado regularmente con las autoridades, que han disparado gases lacrimógenos, rondas menos letales, granadas de estruendo y bolas de pimienta.

Un juez federal frenó en octubre algunas tácticas agresivas de control de multitudes utilizadas por el ICE y la Patrulla Fronteriza en la ciudad, incluido el despliegue de gas lacrimógeno sin la advertencia adecuada.

El último enfrentamiento se produjo cuando otro juez federal ordenó que un grupo de 13 presuntos delincuentes de inmigración detenidos por el ICE en la zona de Chicago fueran puestos en libertad antes del mediodía, hora local (1800 GMT), con la posibilidad de que se produjeran más liberaciones.

El juez Jeffrey Cummings, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, ordenó las liberaciones al considerar que el ICE había violado un acuerdo legal de 2022 que limita las detenciones sin orden judicial y el uso de los controles de tráfico como pretexto para arrestar.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la agencia matriz del ICE, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre las protestas del viernes. (Reportaje de Eric Cox y Diana Novak Jones; Redacción de Ted Hesson; Editado en español por Juana Casas)