Casi el 80% de parejas de aguilucho cenizo en zonas ibéricas del proyecto 'LIFE SOS Pygargus' criaron pollos en 2025

MADRID, 31 Dic. 2025 (Europa Press) - Casi el 80% de las parejas de aguilucho cenizo en zonas ibéricas de España y Portugal, en el marco del proyecto 'LIFE SOS Pygargus', criaron pollos en 2025, gracias a las medidas impulsadas por la campaña 'Salvar al aguilucho cenizo' de la mencionada iniciativa. Sin estas actuaciones, el porcentaje sería inferior al 40%, según estimaciones de los técnicos e investigadores del proyecto. Esta iniciativa cuenta con 17 entidades socias (trece de las cuales son portuguesas y cuatro españolas, entre ellas GREFA), que detalla en un comunicado que el aguilucho cenizo tiene estatus de amenaza 'Vulnerable' en España y 'En peligro' en Portugal. Además, es un ave que nidifica en el suelo, principalmente en terrenos agrícolas con cultivos forrajeros y cerealistas, lo que la hace sensible a los incendios. 'LIFE SOS Pygargus' se lleva a cabo en zonas de Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid y Castilla y León, así como Portugal, donde el éxito reproductor del aguilucho cenizo se ha duplicado en 2025, como resultado de su seguimiento de ejemplares, protección de nidos y rescate de huevos y pollos, en colaboración con los agricultores locales. En concreto, 'LIFE SOS Pygargus' se lleva a cabo en 49 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Red Natura 2000 y áreas adyacentes en Portugal y España, que albergan la mayor parte de las poblaciones portuguesas y transfronterizas de aguilucho cenizo. En estas áreas de intervención se monitorizaron 618 nidos, de los cuales 216 fueron dotados de un vallado perimetral para su protección durante los trabajos agrícolas --por ejemplo la siega-- como también frente a la depredación por especies silvestres y domésticas, un acompañamiento que se ha realizado en colaboración con los agricultores. Así, decenas de agricultores participaron activamente en la conservación del aguilucho cenizo y recibieron formaciones sobre los servicios ecosistémicos fundamentales que presta la especie, especialmente sobre el control de plagas agrícolas. Para ello, también colaboraron decenas de voluntarios que ayudaron a monitorizar y proteger al aguilucho cenizo. Aunque algunos nidos no pudieron ser protegidos en el campo, los técnicos del proyecto salvaron un total de 68 huevos y 53 pollos en el terreno. Estos huevos fueron trasladados a centros especializados y los pollos fueron reubicados en recintos de aclimatación instalados en el propio hábitat de la especie, como los que funcionan en los municipios portugueses de Miranda do Douro y Castro Verde. Tras esta fase de aclimatación, casi un centenar de pollos de aguilucho cenizo pudieron ser devueltos a la naturaleza, lo que les ha otorgado una segunda oportunidad para su vida en libertad. En el marco de la campaña 'Salvar el aguilucho cenizo' de 2025, se constató que la pérdida de huevos, pollos y adultos a causa de los depredadores naturales --como zorros, perros, gatos y otras aves rapaces-- impacta el éxito reproductor de la especie. Otros factores que amenazan al aguilucho cenizo son el paso de la maquinaria agrícola, eventos climáticos adversos como el calor extremo y, en especial, los incendios. En este sentido, GREFA ha enfatizado en que el fuego tiene un impacto cada vez mayor sobre esta especie, tanto en áreas de matorral que en 2025 fueron afectadas por grandes incendios en España y Portugal, como también en zonas agrícolas, donde también se han registrado casos de mortalidad en edades juveniles por esta misma causa. MÁS DE 70 AGUILUCHOS CON GPS En 2025, también se marcaron 72 aguiluchos cenizos con emisores GPS/GSM, que permiten monitorizar en tiempo real a las aves marcadas y proporcionan información valiosa relacionada con su comportamiento, movimientos migratorios, áreas de nidificación y alimentación y factores de riesgo, entre otros aspectos. El proyecto dispone de un presupuesto total de casi once millones de euros, de los cuales el 75% -ocho millones de euros- están financiados por el Programa LIFE de la Unión Europea, y se implementará en el período 2024-2030. También tiene cofinanciación de Viridia-Conservation in Action, Lightsource bp, Fondo Ambiental de Portugal y Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.