Casi el 92% de los jóvenes ve la cultura como una oportunidad de carrera en zonas rurales, según un estudio

MADRID, 7 Ago. 2025 (Europa Press) -

El 91,8% de los jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 34 años considera que el sector de la cultura es un ámbito con potencial para formarse y desarrollar una carrera profesional en zonas rurales, según se desprende de un estudio de Reale Seguros sobre el impacto de la cultura en los pueblos difundido el Día de la Juventud. De hecho, esta encuesta revela que el 83,1% de los jóvenes cree que la realización de actividades culturales en el ámbito rural es un incentivo tanto para que sus habitantes permanezcan en él, como para atraer a más personas a cambiar la ciudad por el pueblo. En estas zonas rurales reside actualmente algo más del 15% de la población española. Así, el barómetro, realizado mediante una encuesta a personas de todas las edades en las 17 comunidades autónomas, demuestra la opinión muy positiva que tienen los jóvenes sobre la capacidad de la cultura para dotarles de oportunidades de futuro en los pueblos, porque a nivel general, el 74,2% de los encuestados jóvenes cree que las actividades culturales mejoran "mucho" o "bastante" la calidad de vida de las personas en su localidad, destacando su utilidad como complemento a los cuidados de personas mayores o con problemas de salud. Este dato se complementa con el hecho de que el 83,4% cree que la participación de la población rural en actividades culturales ayuda a reducir el aislamiento social y la soledad no deseada, una de las problemáticas que afecta cada vez en mayor medida estos lugares.