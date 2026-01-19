Casi la mitad de peruanos aún no sabe por quién votar en las elecciones presidenciales de abril: sondeo

LIMA, 19 ene (Reuters) - Casi la mitad de los peruanos aún no saben por quién votar a menos de tres meses de las elecciones presidenciales, según una encuesta publicada el lunes sobre los comicios con más de 30 aspirantes en carrera y que se definiría en un balotaje.

El sondeo de la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública (CPI), realizado entre el 11 y 16 de enero a nivel nacional, mostró que un 30,5% de entrevistados dijo que no tiene aún definido su voto mientras que otro 18,8% afirmó que anularía su boleta o no acudiría a votar el 12 de abril.

De acuerdo a los últimos procesos electorales la mayoría de peruanos desconfía de sus políticos por sucesivos escándalos de corrupción y destitución de sus presidentes, y los votantes esperan hasta semanas previas para inclinar sus preferencias.

En la encuesta de CPI difundida por la radioemisora RPP; el ultraconservador y exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, conocido como "Porky" por su parecido al famoso personaje de dibujos animados, ocupó el primer lugar en las intenciones de voto con un 13,6%, mayor al 12,5% que tenía en diciembre.

El segundo lugar figuró la derechista Keiko Fujimori con un 7,1%, una caída frente al 7,6% que tenía en diciembre. La hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori postula por cuarta vez tras perder de forma ajustada los tres procesos anteriores.

Le siguen más abajo Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra actualmente en prisión, con un 4,4%; Carlos Álvarez, un popular cómico e imitador de expresidentes, con un 3,9%; y el millonario empresario César Acuña, del partido de derecha populista Alianza Para el Progreso, con 3,7% de apoyo.

El candidato de izquierda de mayor proyección, según analistas, Alfonso López-Chau, un académico, economista y exdirector del banco central, tiene un 3,1%, refirió el sondeo que tiene un margen de error de +/-2,8% según CPI.

Con más de 30 aspirantes en carrera, un récord para el país, no se espera un ganador en la primera ronda, como ha ocurrido en todos los comicios desde fines del siglo pasado, y la autoridad electoral prevé un balotaje para el 7 de junio.

La semana pasada la firma Ipsos Perú difundió su último sondeo y ubicó también en el primer lugar a López Aliaga y en segundo a Fujimori, con un 10% y un 7%, respectivamente, sin cambios frente a su encuesta de diciembre. (Reporte de Marco Aquino, Editado por Juana Casas)