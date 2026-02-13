Casi medio millón de hogares siguen sin electricidad en Francia por la tormenta Nils

Unos 450.000 hogares seguían sin electricidad este viernes por la mañana en el suroeste de Francia, tras el paso de la tormenta Nils, informó el operador de la red energética Enedis.

"Enedis ha restablecido el suministro de 50% de los 900.000 clientes que se habían quedado sin electricidad", reportó a primera hora la compañía en un boletín sobre la situación.

Las regiones más afectadas son Nueva Aquitania (292.000 hogares) y Occitania (153.000 hogares), precisó.

La tormenta Nils golpeó Francia desde el oeste a partir de la noche del miércoles. Ahora prosigue "su desplazamiento hacia el este de Europa y ya no afecta al país", señalaron los meteorólogos este viernes.

Ningún departamento se encontraba más bajo advertencias por viento, aunque dos de ellos (Gironda y Lot y Garona) siguen en alerta roja por crecidas de ríos.

Cuatro regiones de los Alpes están además bajo alerta naranja por riesgo de avalanchas.

Nils provocó el jueves la muerte de un conductor de camión de 55 años, alcanzado por la rama de un árbol que atravesó el parabrisas.