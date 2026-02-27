Casi siete años de suspensión para tenista argentino por amaño de partidos

El tenista argentino Leonardo Aboian fue suspendido por un período de seis años y nueve meses por haber amañado partidos del circuito masculino, anunció este viernes la Agencia Internacional para la Integridad en el Tenis (ITIA por sus siglas en inglés).

"Aboian, de 27 años, admitió haber amañado ocho de sus propios partidos de individuales y dobles en torneos del ITF World Tennis Tour y del circuito Challenger de la ATP entre 2018 y 2025", informó la ITIA en su comunicado.

El jugador admitió todos los cargos de la ITIA, incluidos facilitar apuestas, manipular el resultado de eventos, recibir pagos por no rendir al máximo y no informar de intentos de corrupción, precisó la instancia, que añadió que el tenista aceptó la sanción y renunció a una apelación.

Aboian, que llegó a ser el número 229 del ranking ATP en abril de 2025, también fue multado con US$40.000, de los que US$25.000 quedan en suspenso, concluyó la ITIA, un organismo independiente creado para salvaguardar la integridad en el tenis profesional.