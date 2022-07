Casi un 75% de las empresas fue víctima de algún ciberataque en 2021

Casi un 75 por ciento de las empresas declararon haber sufrido al menos un ciberataque en 2021, siendo el 'ransomware' la considerada principal amenaza de ciberseguridad que sufren estas organizaciones.

La pandemia del Covid-19 ha acelerado la transformación digital de las empresas, que en muchos casos se han apoyado en modalidades en remoto, como el teletrabajo, para mantener su actividad.

Según un informe de la correduría de seguros y consultora de riesgos Marsh, elaborado en colaboración con Microsoft, una de las consecuencias tras casi tres años de interrupción del trabajo presencial ha sido que la amyor parte de las empresas desconfíen su capacidad para gestionar el riesgo de ciberseguridad.

El estudio, The State of Cyber Resilience, ha sondeado la opinión de más de 660 responsables de áreas relacionadas con el riesgo de ciberseguridad entre noviembre y diciembre de 2021 y ha analizado cómo se percibe el riesgo de ciberseguridad por los ejecutivos de diversas áreas (ciberseguridad, IT, gestión de riesgos y seguros, finanzas y liderazgo ejecutivo).

Una de las principales conclusiones del informe es que un 73 por ciento de las compañías reconoce haber sido víctima de, al menos, un ciberataque en 2021. En base a su nivel de ingresos, las empresas más grandes se enfrentaron a más ataques tanto en número como en variedad.

Tanto es así que el 85 por ciento de ellas aseguró haber sido objeto de al menos un ataque, en comparación con las organizaciones más pequeñas (68 por ciento).

La mayor amenaza que enfrentan las compañías según este análisis es el 'ransomware', un método que consiste en el secuestro de datos a través de un programa malicioso. Para poder recuperar esta información, los ciberdelinquentes solicitan una cantidad económica como compensación.

En relación a estos ataques, Marsh ha advertido que el 71 por ciento de los encuestados teme un ataque de este tipo. El porcentaje de empresas intranquilas ante esta situación es aún mayor tras aislar por regiones en el continente europeo, donde un 79 por ciento se adhiere a esta opinión.

En Asia, la amenaza más temida es la pérdida o robo de datos personales (68 por ciento) y, en Latinoamérica y el Caribe, la pérdida de información privada (44 por ciento). Por su parte, en Reino Unido e Irlanda el mayor temor es que su cadena de suministros se vea comprometida (35 por ciento).

Estos temores han calado en la confianza de los líderes empresariales a la hora de gestionar riesgos de ciberseguridad en su organización hasta el punto de que, actualmente, solo un 19 por ciento de los encuestados confía en su capacidad para afrontar esos problemas.

Pese a estas dudas, un 79 por ciento de las organizaciones ha asegurado disponer de un plan de respuesta ante una posible ataque de estas características a nivel de ciberseguridad.

El ciberseguro, cada vez más habitual

En este informe se recomienda contratar y utilizar un ciberseguro para gestionar el riesgo de sufrir ciberataques. En este sentido, un 63 por ciento de los encuestados reconoce su importancia dentro de la estrategia contra ciberamenazas.

Por su parte, el 61 por ciento de los encuestados reconoce que ha comprado un ciberseguro en 2021. Esta cifra dobla la registrada en 2019 (30 por ciento), el año previo a la pandemia. Además, un 41 por ciento ha reconocido recibir consejos por parte de su aseguradora para adoptar nuevas medidas.

De cara al futuro, el informe indica que cerca de una cuarta parte de las organizaciones que ya tiene un ciberseguro cree que su gasto en este menester se elevará un 25 por ciento este año.