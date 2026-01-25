Casi un centenar de detenidos por peleas entre hinchas croatas y serbios

Casi un centenar de personas fueron detenidas y al menos 18 resultaron heridas en las peleas en Bosnia entre aficionados de fútbol croatas y serbios, anunció el domingo la policía.

La violencia se desató el sábado por la noche, cuando hinchas del club croata Hajduk Split se pelearon con otros del Estrella Roja serbio en el exterior del aeropuerto de Tuzla, a 80 km al noreste de Sarajevo, según un comunicado de la policía.

Al menos 18 personas resultaron heridas en los enfrentamientos, una de ellas de gravedad y que está en cuidados intensivos en el hospital de Tuzla.

La policía procedió a detener a 93 personas, de las cuales 14 quedaron en arresto provisional y tendrán que comparecer ante la fiscalía. La mayoría son de nacionalidad croata.

La prensa local publicó que las peleas empezaron cuando hinchas del Estrella Roja, que volvían de acompañar a su equipo a un partido de la Europa League en Malmö (Suecia), fueron atacados por ultras del Hajduk Split, que habían preparado una emboscada en el aeropuerto.

Croacia y Serbia sufren regularmente episodios de violencia en su deporte.

Las relaciones entre ambos países son gélidas desde la guerra de los Balcanes en los años 1990 y los partidos entre los clubes de fútbol de estas dos antiguas repúblicas yugoslavas tienen normalmente la consideración de alto riesgo.