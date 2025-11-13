Casi un tercio del potencial ruso de exportación marítima de crudo está atascado en petroleros: JPMorgan

MOSCÚ, 13 nov (Reuters) - Alrededor de 1,4 millones de barriles diarios de petróleo ruso, o casi un tercio del potencial exportador marítimo del país, permanecen en petroleros mientras la descarga se ralentiza debido a las sanciones de Estados Unidos contra Rosneft y Lukoil, dijo JPMorgan el jueves.

Estados Unidos fijó el 21 de noviembre como fecha límite para liquidar todos los tratos con Rosneft y Lukoil, en las primeras sanciones directas impuestas a Rusia por el presidente Donald Trump desde el inicio de su segundo mandato.

Las sanciones han puesto a prueba el negocio de Lukoil, obligándola a declarar la venta de activos en el extranjero e interrumpiendo sus operaciones en Irak, estaciones de bombeo en Finlandia y una refinería en Bulgaria.

Fuentes comerciales han declarado a Reuters que, en general, las exportaciones rusas de petróleo se han mantenido relativamente estables hasta ahora.

JPMorgan dijo que con la fecha límite del 21 de noviembre para recibir el petróleo suministrado por las empresas sancionadas, la descarga de los cargamentos podría ser significativamente más difícil a partir de entonces.

"Las exportaciones de petróleo de Rusia están entrando en una nueva fase de interrupción, ya que las sanciones contra Rosneft y Lukoil están a punto de entrar en vigor, lo que provocará que sus dos mayores clientes - India y China - reduzcan drásticamente sus compras de diciembre", dijo.

Los operadores declararon a Reuters a principios de esta semana que muchos buques que cargan en los puertos occidentales de Rusia -Primorsk, Ust-Luga y Novorossisk- indican como destino Port Said o el Canal de Suez, pero luego continúan hacia puertos asiáticos, principalmente India y China.

Esperan que el petróleo no vendido acabe enviándose a China, ya que el crudo ruso se vende en Asia con los mayores descuentos del último año. (Reportaje de Reuters; Editado en español por Juana Casas)