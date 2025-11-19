Casi una de cada tres mujeres en el mundo sufrió violencia ejercida por su pareja o sexual

Casi una de cada tres mujeres sufrió a lo largo de su vida violencia ejercida por su pareja o violencia sexual ejercida por alguien externo, una cifra que apenas mejoró en 20 años, advirtió este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"La violencia contra las mujeres es una de las injusticias más antiguas y generalizadas de la humanidad, pero sigue siendo una de las que menos se combate", afirmó Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director general de la OMS, en un comunicado.

La agencia sanitaria de la ONU difundió un informe en el que subraya que alrededor de 840 millones de mujeres en todo el mundo sufrió violencia de pareja o sexual a lo largo de su vida.

