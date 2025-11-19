LA NACION

Casi una de cada tres mujeres en el mundo sufrió violencia ejercida por su pareja o sexual

Casi una de cada tres mujeres sufrió a lo largo de su vida violencia ejercida por su pareja o violencia sexual ejercida por alguien externo, una cifra que apenas mejoró en 20 años, advirtió este...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Casi una de cada tres mujeres en el mundo sufrió violencia ejercida por su pareja o sexual
Casi una de cada tres mujeres en el mundo sufrió violencia ejercida por su pareja o sexual

Casi una de cada tres mujeres sufrió a lo largo de su vida violencia ejercida por su pareja o violencia sexual ejercida por alguien externo, una cifra que apenas mejoró en 20 años, advirtió este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"La violencia contra las mujeres es una de las injusticias más antiguas y generalizadas de la humanidad, pero sigue siendo una de las que menos se combate", afirmó Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director general de la OMS, en un comunicado.

La agencia sanitaria de la ONU difundió un informe en el que subraya que alrededor de 840 millones de mujeres en todo el mundo sufrió violencia de pareja o sexual a lo largo de su vida.

ag/thm/sag/mb

LA NACION
Más leídas
  1. La Corte confirmó la condena a la exfuncionaria kirchnerista Romina Picolotti por defraudación
    1

    La Corte confirmó la condena a la exfuncionaria kirchnerista Romina Picolotti por defraudación

  2. Tres astronautas fueron a rescatar a una tripulación en el espacio y ahora no pueden regresar a la Tierra
    2

    Astronautas fueron a rescatar a una tripulación en el espacio y quedaron varados: esperan una cápsula para regresar

  3. Escocia, el equipo del Diego: una chilena, un gol de mitad de cancha y el viaje al Mundial desde el cielo
    3

    Escocia le ganó un partido emocionante a Dinamarca y vuelve al Mundial 28 años después

  4. Estados Unidos, con Pochettino como DT, le metió 5 goles al Uruguay del Loco Bielsa
    4

    Estados Unidos le asestó una durísima derrota al Uruguay de Marcelo Bielsa: 5-1

Cargando banners ...