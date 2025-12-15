Casi una tragedia en los cielos del Caribe con avión militar de EE. UU.

Según medios de prensa estadounidenses, la tripulación del vuelo con destino a Nueva York se vio obligada a abortar el ascenso tras avistar el avión cisterna a pocos kilómetros de distancia y a la misma altitud, y el piloto acusó al avión militar de cortarle el paso.

El incidente, que ocurrió mientras el ejército estadounidense intensificaba las operaciones antidrogas en el Caribe e intentaba aumentar la presión sobre el gobierno de Caracas, ha suscitado dudas sobre las operaciones militares en la región y ahora podría ser investigado por la Administración Federal de Aviación (FAA).

El portavoz de JetBlue, Derek Dombrowski, explicó: "Hemos reportado el incidente a las autoridades federales y participaremos en cualquier investigación".

"Nuestra tripulación está capacitada en los procedimientos correctos para diversas situaciones de vuelo y agradecemos que informaran de inmediato la situación a la gerencia", añadió. (ANSA).