Casi una tragedia en los cielos del Caribe con avión militar de EE. UU.

Piloto de aerolínea acusa a aeronave de reabastecimiento de "cortarle el paso"

Casi una tragedia en los cielos del Caribe con avión militar de EE. UU.
Casi una tragedia en los cielos del Caribe con avión militar de EE. UU.

Según medios de prensa estadounidenses, la tripulación del vuelo con destino a Nueva York se vio obligada a abortar el ascenso tras avistar el avión cisterna a pocos kilómetros de distancia y a la misma altitud, y el piloto acusó al avión militar de cortarle el paso.

El incidente, que ocurrió mientras el ejército estadounidense intensificaba las operaciones antidrogas en el Caribe e intentaba aumentar la presión sobre el gobierno de Caracas, ha suscitado dudas sobre las operaciones militares en la región y ahora podría ser investigado por la Administración Federal de Aviación (FAA).

El portavoz de JetBlue, Derek Dombrowski, explicó: "Hemos reportado el incidente a las autoridades federales y participaremos en cualquier investigación".

"Nuestra tripulación está capacitada en los procedimientos correctos para diversas situaciones de vuelo y agradecemos que informaran de inmediato la situación a la gerencia", añadió. (ANSA).

