Caso de acceso de periodistas de AP a Trump llega a tribunal de apelaciones

WASHINGTON (AP) — The Associated Press y la administración Trump regresan el lunes a un tribunal federal de apelaciones en su pugna por el derecho de la agencia a cubrir al presidente Donald Trump, con la AP argumentando que un medio de comunicación no debería ser castigado por su punto de vista y la Casa Blanca insistiendo en que el presidente tiene derecho a decidir quién lo cubre en el Despacho Oval.

La AP demandó a tres funcionarios de la administración Trump, incluida la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en febrero después de que sus reporteros fueran excluidos del "pool" de periodistas que cubren al presidente. La acción de la administración fue, según dijo, en respuesta a una decisión institucional de la AP de continuar usando el término "Golfo de México" como su estilo predeterminado después de que Trump lo renombrara como el "Golfo de Estados Unidos".

En lo que va de año el caso ha ido a un tribunal de distrito y a un tribunal de apelaciones.

Julie Pace, editora ejecutiva de la AP, escribió en un artículo de opinión el lunes por la mañana que la lucha no es solo por la AP, es el acceso de todos al gobierno que trabaja para la colectividad.

"Cuando hablamos de libertad de prensa, realmente estamos hablando de tu libertad. Los reporteros hacen preguntas, los fotógrafos toman fotos y los periodistas de video graban la historia en tu nombre para asegurarse de que estés informado sobre las cosas que no tienes tiempo de descubrir, ver o aprender por ti mismo", escribió Pace.

"Permitir que el gobierno controle qué periodistas pueden cubrir la oficina más alta del país y establecer reglas sobre lo que esos periodistas pueden decir o escribir es un intento directo de socavar la Primera Enmienda. Debería preocuparnos a todos", añadió.

La administración Trump dice que le corresponde a la Casa Blanca, no a la prensa, decidir el acceso a áreas donde el espacio es limitado. La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca tradicionalmente, desde la administración Eisenhower, ha decidido quién está en los pools de prensa. La Casa Blanca trastocó esa tradición en febrero, diciendo que quería ampliar el acceso para incluir a otros medios de comunicación.

"Si la AP pretende sugerir que la Casa Blanca carece de autoridad para limitar quién puede participar en actividades de recopilación de noticias desde áreas sensibles de la Casa Blanca, está legalmente equivocada", declaró el gobierno en su expediente judicial.

Un tribunal inferior falló esta primavera que el gobierno no podía tomar represalias contra una organización de noticias por su discurso, pero el tribunal de apelaciones detuvo cualquier respuesta al fallo hasta que se lleve a cabo una apelación.

El estilo de la AP también recomienda reconocer el cambio de nombre del Golfo por parte de Trump. El presidente le ha seguido prohibiendo el acceso a la AP hasta que la agencia cambie su estilo de redacción.

Casi cuatro docenas de organizaciones de prensa y medios de comunicación, desde ProPublica hasta Fox News Channel, junto con The New York Times y The Washington Post, presentaron un escrito en apoyo de la AP.

"Cuando cualquier medio de comunicación se ve afectado... la prensa y el público en general pierden, sin importar cuántos reporteros o cámaras queden en la sala", dijeron los medios.

David Bauder cubre temas de los medios de comunicación y prensa para The Associated Press.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.