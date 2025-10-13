Caso de presuntas agresiones sexuales implica a un exempleado del Borussia Dortmund

La policía alemana confirmó este lunes haber recibido recientemente dos denuncias penales en un caso de presuntas agresiones sexuales que implican a un exempleado del club de fútbol Borussia Dortmund y que se remontan a varias décadas.

Se presentaron dos denuncias "hace unos días" sobre acusaciones que datan de "hace un tiempo", expresó a la AFP un portavoz de la policía de Hagen (oeste), cerca de Dortmund, confirmando una información del periódico Bild.

La policía no dio más detalles sobre la identidad de la persona implicada ni sobre la edad y el estatus de las presuntas víctimas en el momento de los hechos.

El club de Dortmund declaró a la AFP haber contratado una firma de auditoría externa para investigar lo sucedido.

En un comunicado publicado a principios de octubre tras un artículo de Bild que revelaba el caso, el club indicó que una primera denuncia llegó a su conocimiento en 2010, sobre "intentos de aproximación" que un exempleado habría realizado en los años 1990 hacia un jugador entonces mayor de edad, quien no presentó denuncia.

En 2023, el club fue informado de una nueva acusación contra el mismo empleado, por hechos que también se remontan a "varias décadas", lo que llevó al club a romper su contrato laboral mientras el empleado negaba los hechos, añade el comunicado.

Según Bild, se trataría de un exentrenador del club que habría agredido sexualmente a jugadores y aficionados menores en el momento de los hechos

El Dortmund, ocho veces campeón de Alemania, ha sido el principal rival del Bayern Múnich en las últimas décadas.

