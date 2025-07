Caso Epstein: la justicia escucha a Ghislaine Maxwell

El Departamento de Justicia, donde el magnate colocó a dos de sus ex abogados en puestos de responsabilidad, se apresuró hoy a interrogar a la cómplice del fallecido financista y pedófilo, Ghislaine Maxwell, ex socialité británica.

De esta manera, se adelantó a la Cámara, donde un panel del comité de vigilancia votó para citarla a declarar el 11 de agosto. Movimientos que siguen a la revelación del diario Wall Street Journal, según el cual la fiscal general Pam Bondi informó en mayo al presidente que su nombre aparecía en los archivos de la investigación, antes de anunciar el cierre del caso, levantando un avispero de polémicas.

La entrevista con Maxwell tuvo lugar en la oficina de la fiscal del tribunal de Tallahassee, Florida, donde la mujer está cumpliendo 20 años de prisión por su participación en el tráfico sexual de menores, generalmente niñas frágiles y en dificultades económicas.

"Está preparando nuevas evidencias", anticipó el hermano de Ghislaine en la víspera del cara a cara.

La reunión, en presencia de su abogado David Oscar Markus, no fue con un fiscal de carrera, sino con el viceministro de Justicia Todd Blanche, que defendió al magnate en los casos de la pornostar y el asalto al Congreso.

El objetivo es preguntarle si tiene revelaciones que hacer: una iniciativa que forma parte de los esfuerzos de la administración para rechazar las acusaciones, incluso en la base del movimiento MAGA, de falta de transparencia sobre el asunto, después de la decisión de Bondi de no publicar los archivos.

Pero la gestión "política" del caso suscita temores y sospechas de un posible intento de evitar daños colaterales para el presidente, que tiene la única palanca para aliviar las penas de la mujer, indultándola o conmutando su pena. Tal vez en el futuro.

El asunto corre el riesgo de explotar en la Cámara, que ha entrado en un curso de colisión con la administración, de hecho desconfiando del Ministerio de Justicia.

Algunos republicanos votaron con los demócratas para convocar a Maxwell y otros excelentes testigos: Bill Clinton, que estuvo mucho tiempo con Epstein, su esposa Hillary, el ex jefe del FBI James Comey, y Robert Mueller, el fiscal especial que investigó a Rusiagate.

Además de un grupo de ex fiscales generales que trabajaron bajo presidentes demócratas y republicanos. Un movimiento que podría mantener encendida durante mucho tiempo en el caso de aquellos focos que Trump quiere apagar. Mientras tanto, en The New York Times Barry Levine, uno de los periodistas que más siguió el caso Epstein, hizo una decena de preguntas que alimentan el misterio alrededor del asunto. Entre ellos, cómo hizo el financista para ganar tanto dinero y cómo financió su tráfico sexual durante más de dos décadas; si tenía vínculos con agencias de espionaje; si en los archivos hay referencias que arrojan nueva luz sobre sus relaciones con Trump y Clinton; quiénes eran los clientes involucrados en el tráfico sexual; quién lo ayudó en el extranjero. Pero también lo que los investigadores encontraron en la caja fuerte, en las computadoras y otras pertenencias de Epstein y lo que muestran las cámaras de seguridad de sus casas. Mientras tanto, los demócratas van al ataque y piden que Bondi y el jefe del FBI Kash Patel testifiquen en el Congreso. (ANSA).