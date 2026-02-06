Caso Master, el escándalo financiero que agita al poder brasileño

Señalado de orquestar el quizás mayor fraude bancario de Brasil, el empresario Daniel Vorcaro se jactó ante la policía de tener "amigos" en el poder, un caso que incomoda cada vez más a las autoridades de la potencia sudamericana en año electoral

Lo que comenzó con la liquidación por insolvencia de Master, el banco de Vorcaro que incumplió pagos a cientos de miles de inversores, derivó en una investigación que revela conexiones sospechosas con la política y la justicia

Jueces del supremo, un gobernador y otras autoridades son cuestionados en esta trama que magnetiza a los medios locales, tras los pasos de un banquero que hasta el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, admitió haber recibido

La opinión pública brasileña es sensible a escándalos de su clase dirigente después de la operación anticorrupción Lava Jato entre 2014 y 2021

- Detención -

De vida ostentosa, Vorcaro, operador en Faria Lima -meca financiera de Sao Paulo-, ofrecía inversiones más rentables que sus competidores

Pero, en 2024, el Banco Central detectó que Master carecía de fondos para cumplir sus obligaciones

En noviembre de 2025, la policía arrestó a Vorcaro, de 42 años, por una presunta maniobra fraudulenta entre Master y BRB, el banco estatal de Brasilia

Las autoridades liquidaron el banco Master, que tenía más de US$7.000 millones en deudas a unos 800.000 inversores

Siguieron varios arrestos de otros ejecutivos, mientras que Vorcaro es investigado ahora en libertad vigilada

- Conexiones judiciales -

Aunque los clientes no perdieron dinero, ya que los depósitos estaban protegidos por un sistema de garantías, la investigación empezó a apuntar a posibles vínculos con el poder, a meses de las elecciones generales de octubre

A pedido de la defensa de Vorcaro, el caso pasó a la corte suprema. Uno de sus jueces, José Dias Toffoli, dictó el secreto de sumario y que todas las pesquisas pasaran por sus manos

La prensa brasileña reveló que Dias Toffoli había compartido un jet privado con el abogado de un ejecutivo de Master arrestado por el caso para viajar a la final de la Copa Libertadores 2025 en Perú

Luego se supo que el cuñado y mano derecha de Vorcaro, también investigado, había comprado en 2021 parte de un resort a los hermanos de Dias Toffoli mediante una gestora bajo sospecha en el caso Master

Los medios publicaron que otro juez del supremo, Alexandre de Moraes, quien condujo el juicio por golpismo al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, se reunió con el director del Banco Central para discutir sobre Master

El estudio jurídico de la esposa de Moraes tenía un contrato millonario con el banco de Vorcaro. El juez admitió las reuniones, pero desmintió que fuera "tratado cualquier asunto" sobre el caso

- "El mayor desfalco" -

En 2024, Vorcaro fue recibido fuera de agenda por Lula en el Palacio de Planalto, cuando ya se conocían los problemas de liquidez de Master

"Le dije (a Vorcaro): 'no habrá posición política a favor o en contra del banco Master' sino una investigación técnica del Banco Central", aseguró este jueves el presidente en una entrevista al portal UOL, y prometió que se investigará "hasta las últimas consecuencias"

"Quien esté metido en eso tendrá que pagar (...) tal vez el mayor desfalco económico de la historia de este país", agregó

Master también había contratado en 2023 una consultoría millonaria al estudio jurídico de Ricardo Lewandowski, ministro de Justicia del izquierdista Lula entre 2024 y enero pasado

El gobierno adujo que Lewandowski terminó sus contratos antes de asumir

Y echó el fardo de Master al bolsonarismo, recordando que el cuñado de Vorcaro, pastor evangélico, fue el mayor donante a la campaña del ultraderechista en 2022

En una declaración policial, Vorcaro admitió tener, sin nombrarlos, "amigos de todos los poderes" y dijo haberse reunido con el gobernador de Brasilia, el centrista Ibaneis Rocha, para discutir la maniobra entre Master y BRB

Mientras sus opositores piden un juicio político a Rocha, en el Congreso los llamados a la instalación de una comisión de investigación por ahora no prosperan

En opinión del politólogo Marco Antonio Carvalho Teixeira, de la Fundación Getúlio Vargas, "si vemos al bolsonarismo, el centro y parte del PT (de Lula) moviéndose para enfriar el caso, es porque saben del impacto potencial"