Casos activos del gusano barrenador en México caen un 57% en último mes: Agricultura

CIUDAD DE MÉXICO, 8 ene (Reuters) - Los casos activos del gusano barrenador en México se redujeron un 57% entre el 10 diciembre y el 7 enero, a 492 desde 1.145, informó el jueves la Secretaría de Agricultura mexicana.

La plaga, presente también en Centroamérica, provocó que Estados Unidos cerrara en mayo su frontera sur al ingreso de ganado desde México, con el que comparte una franja limítrofe terrestre de más de 3.000 kilómetros, y ha tensado la relación bilateral.

La Secretaría de Agricultura informó en un comunicado que el 95.7% de los casos se encuentran en nueve de los 32 estados mexicanos. "El consumo y comercio de carne y productos cárnicos es seguro, al tratarse de una plaga asociada exclusivamente a animales vivos de sangre caliente", aseguró.

Detalló que los estados donde todavía existen casos activos son: Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Campeche, Guerrero y Puebla, todos ellos en la franja meridional del territorio mexicano.

Cuatro estados que tuvieron casos -los centrales Morelos y Querétaro, el occidental Jalisco y el norteño Nuevo León, que colinda con Estados Unidos- se encontraban ya libres de la plaga, mientras que otros cuatro -el norteño Tamaulipas, también limítrofe con el vecino país, Michoacán, San Luis Potosí y Estado de México-, tenían menos de 10, los cuales se están atendiendo, añadió la Secretaría.

"Para evitar la dispersión de la plaga, Senasica ha iniciado un plan emergente en Tamaulipas (norte) y el norte de Veracruz, el cual incluye vigilancia intensiva, atención directa en campo y la liberación focalizada de moscas estériles como estrategia de supresión", dijo.

Además, dijo que una nueva planta de producción de moscas estériles -que ayudan a erradicar la plaga- en el estado sureño Chiapas registra un avance del 48% en su construcción y entrará en operación en el primer semestre del año, lo que permitirá duplicar su cantidad de esos insectos y llegar a un total de 200 millones semanales.

México ha estado trabajando para contener el brote, que ha sacudido a las industrias ganadera y de carne de vacuno tanto de Estados Unidos como de la nación latinoamericana.

(Reporte de Raúl Cortés Fernández)