Casos de sarampión provocan cuarentena y otras medidas en las instalaciones del ICE en EE. UU

WASHINGTON, 2 feb (Reuters) - Las autoridades de inmigración estadounidenses han puesto en cuarentena a algunos migrantes y han paralizado "todos los movimientos" tras confirmarse dos casos de sarampión entre los detenidos en sus instalaciones del sur de Texas, dijo el lunes el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU (DHS, por sus siglas en inglés)

Los casos en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley fueron confirmados por el departamento de salud del estado el sábado, dijo el DHS en un comunicado, en el que añadió que "todos los detenidos están recibiendo la atención médica adecuada"

"El Cuerpo de Servicios Sanitarios del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) tomó inmediatamente medidas para poner en cuarentena y controlar la propagación y el contagio, deteniendo todos los movimientos dentro de las instalaciones y poniendo en cuarentena a todas las personas sospechosas de haber estado en contacto con los infectados", añadió el departamento

"El personal médico sigue vigilando el estado de los detenidos y tomará las medidas adecuadas y activas para prevenir nuevas infecciones"

Los dos casos de Texas se producen en un contexto de aumento de los casos de sarampión en todo el país, incluyendo otras partes del estado y Carolina del Sur, que ha registrado el mayor brote a nivel estatal hasta la fecha, con 789 infecciones

Texas lideró el aumento de casos de sarampión a nivel nacional en 2025, con 762 infecciones, principalmente en el oeste, y Estados Unidos registró su mayor brote desde que la enfermedad fue declarada erradicada del país en 2000. El brote en el estado se declaró extinguido en agosto. Las instalaciones de ICE en Dilley, gestionadas por la empresa privada CoreCivic, se inauguraron en 2014 para albergar a las familias migrantes detenidas al cruzar irregularmente la frontera entre Estados Unidos y México. Estaba previsto que cerraran bajo el Gobierno de Biden, pero el año pasado se renovó el contrato con ICE bajo la presidencia de Donald Trump, como parte de su campaña de represión de la inmigración. (Información de Susan Heavey; información adicional de Ted Hesson; edición de Chizu Nomiyama; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)