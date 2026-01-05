Castellanos es nuevo jugador del West Ham

West Ham, que marcha antepenúltimo en la Premier League, anunció la incorporación de Castellanos con un video que publicó en redes sociales, mientras que Lazio eligió la misma vía para saludar al delantero por su contribución y para desearle a él y a su familia lo mejor para el futuro.

"Nunca es fácil decir adiós, sobre todo cuando hay que cerrar un capítulo que significó tanto para uno, tanto personal como profesionalmente. Llegué a Lazio con ilusión y ganas de crecer, y ahora me voy con la serenidad de haberlo dado todo", expresó a su vez Castellanos.

"Vestir esta camiseta fue un verdadero orgullo. Vivir el club desde dentro me permitió sentir la pasión y la emoción en cada momento. Hoy toca seguir adelante con nuevas metas, pero quiero que sepan cuánto han dejado huella en mi corazón", agregó el delantero argentino de 27 años a los "tifosi" de Lazio.

"Agradezco a la directiva, a mis compañeros, al cuerpo técnico y a todos los que trabajan en el club cada día. Y, muy especialmente, a la afición de Lazio, que siempre me ha apoyado.

Gracias por permitirme formar parte de su historia. Sepan que siempre seré un hincha de Lazio", concluyó Castellanos, arribado al club italiano en 2023 a cambio de 15 millones de euros procedente del New York City FC (al que cedió el 10% de la venta). (ANSA).