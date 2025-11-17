Castilla-La Mancha aprueba este martes el decreto por el que se crea el Consejo Asesor de Asuntos Taurinos de la región

GUADALAJARA, 17 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Consejo de Gobierno aprobará este martes el decreto por el que se crea el Consejo Asesor de Asuntos Taurinos de Castilla-La Mancha con el objetivo de promover y proteger la tauromaquia como manifestación cultural, así como de participación de la sociedad y sector de la tauromaquia en la región.

Así lo ha anunciado el presidente regional, Emiliano García-Page, en Tórtola de Henares (Guadalajara), donde ha firmado el protocolo para la inversión en consultorios locales de la provincia de Guadalajara.

Tras resaltar la "enorme afición taurina" que hay en el municipio guadalajareño y en la provincia, García-Page ha explicado que el Consejo Regional de Asuntos Taurinos pretende "regular y coordinar a todos los afectados y a todo el sector", algo que, ha reconocido, "no es nada fácil".

El objetivo, ha insistido, es regular la normativa a futuro y sobre todo regular "muy bien" algunas de las cosas tan especiales y tradicionales que existen como son los encierros por el campo, que se producen en "muy pocas zonas" en España, entre ellas Tórtola de Henares.