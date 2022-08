Castillo acude a declarar a la sede de la Fiscalía de Perú pero se acoge a su derecho de guardar silencio

El presidente de Perú, Pedro Castillo, ha acudido finalmente a la sede de la Fiscalía para declarar por los supuestos ascensos irregulares en el seno de las Fuerzas Armadas, aunque se ha acogido a su derecho de guardar silencio.

Castillo ha llegado a primera hora de la mañana a la sede de la Fiscalía acompañado de sus abogados Eduardo Pachas y Benji Espinoza. Este último fue quien el miércoles hizo pública la solicitud para declarar desde el Palacio de Gobierno, acogiéndose a un artículo de la legislación peruana que así lo contempla.

"Respaldo a mis abogados defensores respecto a que tengo derecho a declarar en el Palacio de Gobierno. Sin embargo, les he pedido que me acompañen a la Fiscalía para defender mi inocencia y colaborar siempre con la Justicia", ha indicado previamente Castillo en sus redes sociales.

La Fiscalía de Perú ha desestimado la solicitud de Espinoza argumentando que la legislación contempla que se pueda dar testimonio desde el domicilio en caso de estar llamado a declarar como testigo, una situación que no es la del presidente Castillo, que está llamado en condición de investigado, según recoge RPP.

Más tarde, ya a la salida de la citación, el presidente Castillo ha defendido no ser parte de una red criminal, y ha indicado que al Ministerio Público le ha trasladado su capacidad de demostrar su inocencia. "A nadie he robado, a nadie he matado y tampoco lo haré", ha dicho.

Por su parte, Espinoza también ha ofrecido declaraciones a los medios de comunicación allí presentes, ante los que ha informado de que Castillo se ha acogido a su derecho de no responder a las cuestiones planteadas por la Fiscalía.

Sin embargo, el mandatario peruano sí que ha llevado a cabo una declaración voluntaria en la que ha aprovechado para negar los cargos presentados en su contra y ratificar así su inocencia.

Espinoza ha explicado que, una vez que se realicen las indagaciones fiscales pertinentes en los cinco casos abiertos contra el presidente, será entonces cuando Castillo responda a las preguntas de la Fiscalía. "Es mejor que el presidente conteste todo en vez de solo una parte", ha dicho.

Castillo ha acudido este jueves a la sede de la Fiscalía para declarar por el caso de una serie de presuntos ascensos irregulares en el seno de las Fuerzas Armadas. Deberá hacer lo propio la próxima semana en el marco de un caso sobre presunta obstrucción en la captura de ministros prófugos.