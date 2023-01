Castillo acusa al Congreso peruano de violar su derecho a la defensa y asegura que su intención no es huir de Perú

El expresidente Pedro Castillo ha acusado este martes al Congreso peruano de violar su derecho a la defensa a la par que ha asegurado que su intención no es huir del país y que no ha renunciado a su derecho constitucional de "antejuicio político".

"Debo concluir diciéndole, señor juez, ¿Por qué tengo que fugar(me) del país? ¿Por qué tendría que solicitar mi salida del país?, ¿Dónde están las pruebas (de) que quiero huir? No he matado, no he robado y no he vulnerado a nadie", ha explicado en una publicación en su perfil de Twitter.

En este sentido, ha reiterado que, en caso de "rendir cuentas", lo hará en Perú, ya que no ha tenido "nunca" la menor intención de salir de Perú. "Porque he asumido y asumo el mandato más importante y sagrado que me ha dado este pueblo como presidente de la República", ha sentenciado.

El exmandatario peruano también ha subrayado que "durante el proceso de vacancia en el Congreso no se realizó un antejuicio político". "Tampoco se me concedió el derecho a la defensa, tal como ordenan las leyes peruanas", ha sentenciado.

Castillo se encuentra interno en la cárcel de Barbadillo, en Ate, a las afueras de Lima, desde el pasado 17 de diciembre después de que el Poder Judicial dictaminara 18 meses de prisión preventiva en su contra mientras es investigado por la presunta comisión de delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.

Europa Press