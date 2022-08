Castillo asegura que "no me pueden doblegar" y reprocha a las "fuerzas golpistas" los intentos de destitución

El presidente peruano, Pedro Castillo, ha criticado este sábado la moral de los congresistas que impulsan una posible destitución presidencial y ha cargado contra estas "fuerzas golpistas", a las que comparó con las tropas españolas que se enfrentaron a las fuerzas independentistas en la Batalla de Junín de 1824.

"Las fuerzas patrióticas que están hoy día en el campo seguimos luchando y batallando contra esas fuerzas realistas que el día de hoy se han convertido en fuerzas golpistas de la verdadera democracia del país a la cual vamos a seguir luchando. Esas fuerzas golpistas que no tienen el valor y el coraje para pedir la vacancia en una plaza del pueblo, sino lo hacen desde su curul", ha reprochado, según recoge la emisora RPP.

Castillo ha planteado además la convocatoria de una "cruzada nacional" para defender la democracia y su elección en las urnas en abril de 2021 frente a los congresistas de dudosa moral.

"Qué moral tienen hablar de diplomacia cuando nos quitan este derecho constitucional, qué moral tienen de democracia los que vendieron armamento a las FARC de Colombia, qué moral tienen los que cargaron y llevaron droga en el avión presidencial", ha afirmado.

Además, Castillo ha aprovechado para renovar su respaldo al jefe del Gabinete, Aníbal Torres, y ha destacar la importancia de la juramentación el viernes de parte de un "gabinete renovado".

Igualmente, Castillo ha afirmado que está dispuesto a hacer un esfuerzo y tender la mano "por última vez" para que las fuerzas políticas puedan sumarse a esta "ola de democracia". "No me pueden doblegar. No pueden crear fantasmas de corrupción debilitando y gestando con pasquines y creando titulares en pantallas para alejarme de mi pueblo. No lo harán y no lo voy a permitir también", ha subrayado.