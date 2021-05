Castillo llama a "recuperar la patria" con una nueva Constitución y Fujimori advierte del riesgo del "comunismo"

El candidato presidencial de Per煤 Libre, Pedro Castillo, ha llamado este lunes a "recuperar la patria" a trav茅s de una nueva Constituci贸n, mientras que su rival en la pr贸xima segunda vuelta de las presidenciales --que se celebra el domingo-- Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, ha advertido del riesgo de que "el comunismo llegue al poder".

En sendos actos en el departamento sure帽o de Arequipa, los candidatos han protagonizado un mitin electoral a escasos seis d铆as para la celebraci贸n de los comicios, en los que los peruanos elegir谩n a su pr贸ximo presidente con la esperanza de poner fin a una crisis pol铆tica que el pa铆s arrastra durante a帽os.

Fujimori ha llevado a cabo, frente a algunas personalidades peruanas como el escritor Mario Vargas Llosa, el llamado juramento por la democracia y lucha contra la corrupci贸n. Adem谩s, ha pedido "apoyo y compa帽铆a para cumplirlo".

En el acto, la candidata conservadora ha reconocido que "en el pasado reciente" de su partido, Fuerza Popular, y de ella misma, no han estado "a la altura de las circunstancias", no obstante, "los errores cometidos, la injusta prisi贸n que he vivido, me han dejado una profunda lecci贸n, es por eso que sin ninguna excusa, hoy pido perd贸n", informa 'El Comercio'.

Tras asumir los errores, ha pedido "una oportunidad para reivindicarme con el lenguaje de los hechos", mientras que ha alertado sobre el riesgo que existe de que "el comunismo llegue al poder para intentar perpetuarse" en un acto al que tambi茅n ha asistido el l铆der opositor venezolano Leopoldo L贸pez.

En cuanto a Castillo, tambi茅n desde Arequipa, ha explicado que Per煤 est谩 "en un mejor momento para recuperar la patria", y para que "el clamor se haga realidad al marcar una nueva Constituci贸n donde se gesten los derechos fundamentales de la persona".

Adem谩s, ha insistido en las promesas de su formaci贸n pol铆tica, Per煤 Libre, de "rescatar a Per煤, para darles toda su riqueza, a respetar el medio ambiente, al agricultor, al comerciante", ha asegurado delante de cientos de seguidores en la Plaza de Armas de la ciudad de Arequipa.

La 煤ltima encuesta publicada este domingo, sit煤a al candidato de izquierda, Castillo con un 51,1 por ciento de intenci贸n de voto, muy cerca de Fujimori, que se sit煤a en un 48,9 por ciento de intenci贸n de voto. Este domingo, ambos candidatos participaron en el 煤ltimo debate que preceder谩 a la cita electoral del pr贸ximo domingo.

Europa Press