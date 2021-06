castillo o fujimori, peruanos votan entre dos polos para tratar de salir de la crisis

* Peruanos eligen entre socialista Castillo y derechista Fujimori

* Voto de peruanos en el extranjero podría ser decisivo

* Encuestadoras han anticipado un resultado ajustado (La difusión de encuestas dentro Perú en la semana previa a los comicios está prohibida por ley)

Por Marco Aquino y Marcelo Rochabrun

LIMA/TACABAMBA, 6 jun (Reuters) - Los peruanos acudían el domingo a las urnas para elegir su próximo presidente entre el socialista Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimori, una contienda para la que se anticipa un final ajustado en un país profundamente dividido y que está sufriendo el brote del coronavirus más letal del mundo.

Los comicios más polarizados en décadas en el país sigue a una tormenta política con cuatro presidentes en cinco años, protestas y múltiples denuncias de corrupción contra políticos.

La oficina electoral ha pedido a los ciudadanos a acudir a votar de forma escalonada, en un intento por evitar que se acumulen grandes multitudes, en una mañana fría de fines de otoño, en un país castigado duramente por la pandemia.

Castillo, un profesor de primaria de 51 años que propone reescribir la Constitución de Perú para fortalecer el papel del Estado en la economía, se ha convertido en la sorpresa de la elección y su ascenso ha puesto nerviosos a los inversionistas y las elites más acomodadas del país minero.

Fujimori, de 46 años e hija mayor del encarcelado exmandatario Alberto Fujimori, promete mantener el modelo de libre mercado en su tercer intento por llegar al poder y convertirse en la primera mujer presidenta de Perú.

En un pueblo cercano a Tacabamba, la tierra de Castillo en el norte de Perú a la que viajó para sufragar, el candidato llamó a la tranquilidad y a respetar los primeros resultados, tras advertencias anteriores de la posibilidad de fraude.

"Espero que el día de hoy mas allá de una fiesta política el Perú tiene que entender que si no nos unimos, no vamos a poder lograr sacar adelante a nuestro país" dijo luego de depositar su voto en la ciudad andina de Tacabamba.

En Lima, Fujimori acudió a un barrio marginal de Lima para el tradicional "desayuno electoral" con sus partidarios y su familia. "No sabemos cuál será el resultado, pero sea cual sea, ratifico nuestro compromiso de respetar la voluntad popular".

Voto del extranjero

Según dos últimas encuestas conocidas el sábado, a las que Reuters tuvo acceso, la ventaja que tenía Castillo en las últimas semanas ha ido cayendo y Fujimori pasó a liderar con una distancia de entre 0,7% y 0,1% punto porcentual, dentro del margen de error de los sondeos.

"No quiero un país como Venezuela o Cuba. Mi voto no es porque quiero a Keiko, sino por la democracia. Ella dejará el poder en cinco años, con Castillo no sabemos cuándo", dijo Lupe Rivera, una empleada de un banco tras votar en Lima, donde según los sondeos la candidata tiene mayor apoyo.

Los votantes llegaban en bicicleta, patines o a pie a los centros de votación en Lima y los canales transmitían en vivo las incidencias en el interior del país. En Tacabamba, muchos votan por Castillo, a quien identifican con los pueblos marginados.

"Es un buen maestro y es de Tacabamba. Si estuviera por otra parte, sabría que sí importamos", dijo Antonio Bocanegra, un comerciante que usa el mismo sombrero de ala ancha que Castillo.

Analistas afirman que los indecisos y los peruanos que votan en el extranjeros podrían ser clave para definir el balotaje en el país de 25 millones de electores y 32 millones de habitantes.

En el extranjero hay casi un millón de peruanos o un 4,0% del padrón electoral, pero el ausentismo es alto. En la primera ronda del abril, el voto del extranjero representó un 0,8% del padrón, en medio de las restricciones por el coronavirus.

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú, Piero Corvetto, afirmó el sábado que el avance de las vacunas en el extranjero hace suponer un aumento de participación. "Se espera ahora el 1,5% de peso electoral".

Estados Unidos, España, Argentina y Chile concentra el 70% de los electores peruanos en el extranjero, donde históricamente han ganado los candidatos conservadores o de derecha.

"Allá hay un potencial importante y podría inclinar la balanza", dijo Manuel Saavedra, director de la Compañía Peruana de Investigación de Mercados y Opinión Pública (CPI).

Final de infarto

Un resultado electoral demasiado estrecho podría ser puesto en duda por ambos candidatos, según analistas. En la elección del 2016, Fujimori perdió por apenas un 0,24% de los votos tras haber estado arriba en todos los sondeos una semana antes.

Fujimori tiene una acusación fiscal de "lavado de activos" por presuntos aportes irregulares durante anteriores campañas presidenciales que ella niega. Si gana, el caso se detiene.

Perú transitó una de sus peores crisis en noviembre con tres presidentes en una semana y fuertes protestas que dejaron dos muertos, tras un duro choque entre el Congreso y el Gobierno.

La votación se realiza en un momento en que el coronavirus ha desbordado a los hospitales con escasez de suministros y equipos médicos. Además, el Gobierno revisó hace unos días la cifra de muertos por el virus a 180.764, la mayor tasa de mortalidad del mundo por total de habitantes.

Votar en Perú es obligatorio bajo pena de multa de hasta 25 dólares. La votación se cerrará a las 2400 GMT y a esa hora se espera un resultado a boca de urna de la firma Ipsos Perú. La oficina electoral ha anunciado que ofrecerá su primer resultado parcial a las 23.30 hora local (0430 GMT del lunes).

(Reporte de Marco Aquino en Lima y Marcelo Rochabrum en Tacabamba Editado por Javier López de Lérida)

