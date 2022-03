Castillo pide "no paralizar" Perú por una "confrontación" y asegura que "no ha venido a robar"

El presidente de Per煤, Pedro Castillo, ha pedido "no paralizar" el pa铆s con "una confrontaci贸n que no ha sido creada" por el Gobierno y ha hecho hincapi茅 en que no ha accedido al cargo "para robar" al pa铆s.

As铆, ha instado al Congreso a no creer las campa帽as "demoledoras" en su contra de cara al debate sobre una posible moci贸n de censura, tal y como ha explicado en un acto en la provincia de Puno, seg煤n informaciones de la emisora RPP.

"La pr贸xima semana estaremos en el Congreso por una citaci贸n que se ha hecho para ir a responder de lo que se quiere hacer creer al pueblo peruano", ha aseverado al tiempo que ha hecho responsables a los medios de comunicaci贸n de difundir informaciones contra el Ejecutivo.

Asimismo, ha cuestionado que se busque "un mecanismo para apartarlo del cargo pese a que fue electo de manera democr谩tica en las recientes elecciones". "Per煤 no se puede paralizar por una confrontaci贸n que no ha sido creada por nosotros, qu茅 culpa tenemos nosotros de que (...) el pueblo nos haya elegido y dado la raz贸n. Nosotros no hemos venido a ponerle zancadillas al pa铆s sino a estar juntamente con ustedes. Esperamos que dejemos de lado esta polarizaci贸n", ha sostenido.

El presidente peruano ha insistido en la necesidad de asistir al Congreso para declarar. "Si me citan a la punta del cerro ir茅. No he venido a robar un centavo", ha expresado. El pasado 14 de marzo, parlamentarios de varios partidos pol铆ticos admitieron a debate la moci贸n de censura en contra de Castillo. 76 votaron a favor de la admisi贸n, mientras que 41 lo hicieron en contra.

Est谩 previsto que Castillo comparezca ante el Congreso el 28 de marzo en un pleno en el que argumentar谩 su defensa en el proceso de destituci贸n. Parte de la oposici贸n ha planteado la solicitud de una moci贸n de censura contra el mandatario por supuesta "incapacidad moral" para ejercer sus funciones a ra铆z de su presunta participaci贸n en actos de corrupci贸n.