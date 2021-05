castillo y fujimori empatan en intención de voto a casi una semana de balotaje en perú

(Agrega cierre mercados, detalles y citas de jefa de encuestadora)

Por Marco Aquino

LIMA, 28 mayo (Reuters) - El candidato socialista Pedro Castillo descendió en las intenciones de voto frente a la derechista Keiko Fujimori y ahora ambos figuran prácticamente empatados cuando falta poco más de una semana para la segunda vuelta de la elección presidencial, mostró el viernes un sondeo.

Castillo, un profesor de primaria poco conocido antes de los comicios y que busca imponer nuevos impuestos al clave sector minero, obtenía un 41,6% de respaldo, según el sondeo de Datum internacional publicado por el diario financiero Gestión, 3,3 puntos porcentuales menos que en una encuesta anterior.

Por su parte, Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori, preso por abusos a los derechos humanos, tiene un 41,5%, un avance de 1,4 puntos porcentuales, precisó la encuesta realizada entre el 25 y 27 de mayo a unas 1.201 personas.

El margen de error del sondeo es de +/-2,8%, refirió.

La encuestadora dijo que el número de indecisos aumentó levemente en el sondeo, lo que hace impredecible el resultado para la segunda ronda electoral del 6 de junio. Un 16,9% dice que votará en blanco, nulo o que aún no decide por quien sufragar, frente al 15% de la encuesta anterior.

"Hay una movilidad del voto, pero no implica necesariamente que vaya de un candidato a otro, sino que hay un porcentaje de gente que está repensando su voto", dijo la presidenta ejecutiva de Datum Internacional, Urpi Torrado, a la radio local RPP.

La reducción de la brecha repercutió en los mercados y la moneda peruana, el sol , avanzó en la jornada un 0,99%, a 3,810/3,815 unidades por dólar. En tanto, el índice selectivo de la bolsa limeña saltaba un 5,52%.

El sol tocó un mínimo histórico el miércoles y acumuló una caída de casi 6,5% desde la primera ronda electoral el 11 de abril, ante la posibilidad de un cambio radical al modelo económico si triunfa Castillo. Con la sesión del viernes, la moneda local anota una baja del 5,42% en lo que va del año.

Semana decisiva

Datum Internacional también publicó un tercer simulacro de votación en la que Castillo obtuvo un 42,6% de los votos, 2,9 puntos porcentuales menos que en el previo. En tanto, Fujimori tiene un 41,7%, un aumento de 1,6 puntos porcentuales.

Ambos candidatos se enfrentarán el domingo en la noche en un debate, un evento que podría definir a los indecisos, en medio de expectativas en una semana decisiva para el país minero.

La encuesta se difunde a pocos días de una tragedia en el país, debido al asesinato de 16 personas que las Fuerzas Armadas y el Gobierno han atribuido como autores a los remanentes del grupo insurgente Sendero Luminoso, una situación que fue aprovechada por los partidarios de Fujimori que han acusado al izquierdista Castillo de simpatizar con grupos rebeldes.

Castillo ha rechazado presuntos vínculos con los grupos violentos que actúan en la mayor zona de producción de hoja de coca y cocaína del país en alianza con el narcotráfico.

De acuerdo a Datum, un 43% cree que los aliados de Castillo están relacionados con Sendero Luminoso, un 42% afirma que no y un 15% dice que no sabe. Y sobre los motivos del ataque, un 24% dijo que fue para boicotear las elecciones y un 43% refirió que no sabe los motivos o cree que no fueron los rebeldes.

El candidato socialista, que busca redactar una nueva Constitución para darle al Estado un rol mas dominante en la economía, representa al partido Perú Libre, un grupo declarado marxista y fundado por un exgobernador radical de izquierda.

Mientras que Fujimori, que propone mantener el modelo económico de libre mercado con algunos ajustes de corte social, tiene una acusación fiscal de "lavado de activos y organización criminal" por recibir presuntamente aportes ilegales para su campaña electoral del 2011, cuando postuló por primera vez. (Reporte de Marco Aquino, Editado por Marion Giraldo, Carlos Serrano y Manuel Farías)

Reuters