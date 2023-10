El presidente del Sevilla, José Castro, dejó claro este lunes que en el club tienen "una convicción clara" respecto al 'caso Negreira' y que le preocupa "bastante menos" que se hayan roto las relaciones con el FC Barcelona que el hecho "muy grave de pagarle a un árbitro" porque se deben "luchar por el respeto a la competición y a sus aficionados".

"Públicamente, he recibido muchos apoyos de clubes de Primera y Segunda. Tenemos una convicción clara y entendemos que esas prácticas no se pueden realizar, no hay sentencia firme, pero si están imputados es por algo y esos pagos se han hecho", aseguró Castro a los medios a su llegada a Eindhoven (Países Bajos) donde su equipo juega este martes en Liga de Campeones.

Para el dirigente, "hacer pagos a árbitros no habla bien de la limpieza de la competición". "Todos tenemos que luchar por el respeto a la competición y a sus aficionados. El otro día entendimos que era un asunto muy grave que se paguen 7,5 millones de euros a un responsable arbitral", advirtió en declaraciones recogidas por la web del club.

El mandatario sevillista no considera "fundamental" que reciba un apoyo de forma pública del resto de clubes y recalcó que Joan Laporta, su homólogo del FC Barcelona, indicó en el comunicado blaugrana de respuesta que en la sede de LaLiga "lo explicó todo". "Allí no dijo nada, solo que ya se vería que son inocentes, sin más explicaciones", subrayó.

"Alzaremos la voz sin temor a consecuencias porque es una convicción. El juez, que diga lo que sea, pero tenemos que alzar la voz. En LaLiga todo el mundo les ha afeado esto y son conscientes, y a mí me parece más justo y más honrado decirlo, en vez de hacer como que no pasa nada en el palco. Me preocupa bastante menos la ruptura de relaciones que el propio problema porque es muy grave pagarle a un árbitro. ¿Para qué?", replicó Castro.

El presidente del Sevilla recordó que a los dirigentes de LaLiga les ha costado mucho "trabajo que la marca sea tan potente en el mundo" y que por este motivo no pueden "consentir estas barbaridades" y que "hay que limpiarlo por la propia competición". "Hasta ahora no ocurrido nada, pero supongo que la ley seguirá su curso. Ha habido pagos y eso es suficiente para que lo rechacemos y lo digamos", sentenció.

Por otro lado, sobre la visita al PSV en la segunda jornada en la Champions, cree que "las sensaciones tienen que ser buenas", aunque no escondió que después de empatar en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Lens "hay que lograr un buen resultado para sacar adelante el grupo". "Es una oportunidad para seguir sumando, ojalá que con victoria, e intentar pasar a octavos, algo que nos está costando últimamente, aunque no hace mucho estuvimos en cuartos", apuntó.

"Este año estamos bastante ilusionados y vamos a intentar llegar lo más alto posible. El equipo va en línea ascendente después del cierre del mercado y va a ir a más, se ve en el juego, en la solvencia defensiva y en aquellas cosas que en principio nos iban peor", opinó el dirigente.