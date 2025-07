Cata Coll: descolgar el traje de 'Catwoman' bien vale la final de la Eurocopa

Una amigdalitis no iba a tumbar a Cata Coll. La carismática portera de la selección española regresó en cuartos y descolgó su traje de 'Catwoman' en semifinales con dos paradas decisivas para derrotar a Alemania y llevar a la Roja a la final de la Eurocopa, el domingo ante Inglaterra.

"Feliç a prop del perill", 'Feliz cerca del peligro' en catalán, dice uno de los tatuajes de la arquera, un lema que cumple a rajatabla en el verde.

Con el tiempo cumplido el miércoles en Zúrich, llegó su hora: primero voló hacia atrás para evitar el gol de Klara Bühl, directo a la portería tras un rechace. En la continuación de la jugada se apoyó en la red para tomar impulso y meter la rodilla ante Carlotta Wamser, que disparaba a bocajarro.

Lo celebró a lo grande, cerrando los puños y con un sonoro '¡Vamos!', felicitada efusivamente por sus compañeras.

El partido se fue a la prórroga y apareció la otra jugada lastrada por la enfermedad en el inicio del torneo, Aitana Bonmatí, en su caso meningitis vírica, para lograr el primer triunfo español ante Alemania (1-0).

- "Cosas de la vida" -

La arquera del Barcelona, de 24 años, saltó al estrellato cuando el anterior seleccionador Jorge Vilda le dio la titularidad de la Roja en detrimento de Misa Rodríguez tras la fase de grupos del Mundial 2023, ganado por España con ella en la portería.

Desde entonces es la número 1 tanto en el gigante azulgrana como en la selección española. Tras ganar la Liga de Naciones el año pasado, su rendimiento en los Juegos Olímpicos de París, saldados con el cuarto puesto, estuvo lastrado por una fractura nasal que la obligó a jugar con máscara.

La Eurocopa tampoco iba a ser un camino de rosas para la mallorquina. Nada más aterrizar en Lausana, a finales de junio, sufrió una amigdalitis que tardó en curar, lo que la dejó en el banquillo en los tres partidos de la fase de grupos, saldados con victorias inapelables. La suplió con buena nota Adriana Nanclares.

Regresó ante Suiza en cuartos (2-0) sin casi trabajo: la acción de su única parada fue anulada por fuera de juego.

"Pasó esta putada y tengo que aceptarlo, son cosas de la vida que te tocan", relativizó tras este partido.

Su enfermedad sirvió para descubrir una faceta menos conocida de la arquera. Según desveló la seleccionadora Montse Tomé, fue la propia Cata la que le pidió que mantuviera a Nanclares en la portería porque no se sentía al 100%.

"Adri (Nanclares) venía entrenando muy bien, había que darle confianza a ella. Es muy jodido, porque sabes que hay el riesgo de perder el puesto, pero en el fútbol hay que ser honesta", señaló con gran madurez en una de las entrevistas que ha concedido en Lausana.

- "Me encantaría tirar un penalti" -

No le ocurrió y tras el calentamiento suizo llegó Alemania, palabras mayores. Cata fue la superheroína que apareció al rescate cuando España la necesitó.

"Hemos sabido sufrir. Sabía que íbamos a ganar antes de los penales, lo tenía clarísimo, fuimos superiores tanto físicamente como con el balón", analizó tras el duelo.

Carismática y querida en el vestuario; una portera moderna, con excelente toque, casi tercer central en el césped, si Aitana no hubiera marcado, Cata ya había presentado su candidatura para lanzar uno de los penales.

En una entrevista antes del duelo de semifinales le preguntaron si se atrevería: "¡A mí me encantaría! He dicho en el entrenamiento que me encantaría tirar entre los cinco primeros, a ver si me dejan... No creo porque hay muy buenas lanzadoras".

Genio y figura, ante Inglaterra (domingo, 16:00 GMT) España tendrá en la portería a una 'Catwoman' con ganas de tirar un penal.

