Catalá asegura que no habrá "beneficio ni prebenda" para el Valencia CF y garantiza "máxima exigencia"

La alcaldesa pide "seriedad y coherencia" para lograr que el club 'che' "tenga un estadio en condiciones" y cumpla con la ciudad

VALÈNCIA, 18 Abr. 2024 (Europa Press) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado este jueves que por parte del Ayuntamiento o habrá "ni un beneficio ni una prebenda para el Valencia CF" respecto a la construcción del Nou Mestalla, la reconversión del actual y el cumplimiento de los compromisos que el club de fútbol tiene con la capital valenciana. Así, ha indicado que se mantendrá "máxima exigencia" y se pedirá "estricto cumplimiento con la ciudad y con el valencianismo".

Catalá, que ha lanzado ese mensaje a los dos grupos de la oposición municipal, Compromís y PSPV-PSOE, ha resaltado que ella ha sido "la única" que está en esa "posición desde el principio". La primera edil se ha pronunciado de este modo durante su asistencia a los XV Premios Pepe Miquel del Cooperativismo Valenciano, preguntada por la petición que la oposición le hace para que explique su plan para el nuevo estadio.

Compromís y PSPV-PSOE han pedido también a la alcaldesa que ponga los intereses de València por delante de los del máximo accionista de la entidad deportiva, Peter Lim y la aprobación de las fichas urbanísticas y el convenio vinculados a la construcción del Nou Mestalla antes de agosto, cuando acaba la suspensión de licencias y ante la posibilidad de que el Valencia CF pueda recuperar sus derechos urbanísticos.

"Mi plan está explicado desde que llegué al Ayuntamiento", ha aseverado María José Catalá, que ha apuntado que "los únicos planes que han variado son los de la oposición" que, ha dicho, está "dando bandazos permanentemente". "Cuando llegué no había que hacer un convenio. Luego, no había que aprobar unas fichas, que son sus mismas fichas. Y ahora resulta que hay que hacer una aprobación de las fichas junto con el convenio porque si no es barra libre para Lim", ha expuesto.

A su vez, Catalá ha preguntado "si cuando la anterior corporación municipal de PSOE y Compromís aprobó en la Junta de Gobierno de febrero de 2023 las fichas sin el convenio" eso suponía que estos dos grupos "querían barra libre para Lim".

Igualmente, ha insistido en preguntar a los representantes de estas dos formaciones si están "dispuestos a aprobar sus propias fichas" --la alcaldesa ha señalado en varias ocasiones que las que existen son las planteadas por el ejecutivo anterior y ha dicho que no ha cambiado "ni una coma"--.

La responsable municipal ha reclamado "consenso político", "seriedad" y "coherencia" ante una "operación importantísima para la ciudad". "No se trata, como en un partido de fútbol, de recoger los vítores desde los quince primeros minutos del partido. Se trata de acabar el partido con una postura coherente, equilibrada y meter goles", ha precisado.

Asimismo, ha reiterado que en esa postura "solo" están ella y el PP y ha afirmado que "el resto, va diciendo cada día una cosa distinta". "El PSOE va diciendo cosas distintas cada día, Compromís va diciendo cosas distintas y, encima, son incoherentes con lo que ellos mismos hicieron", ha añadido. "Lo que quiero es que me aclaren qué van a hacer" y que se mantengan "en una misma postura" para que la situación no se vaya modificando "conforme van cambiando las cosas".

Catalá ha instado también a "estudiar". "Parece ser que algunos ayer se cayeron de la cama y se dieron cuenta de que en la resolución que hizo --el anterior presidente del Consell, el socialista-- Ximo Puig y el PSOE el 29 de julio de 2023 ponía expresamente que se caducaba la ATE pero que seguía vigente el Plan ATE de 2015" y "se fija una suspensión de licencias por dos años".

"Hoy en día, gracias a Ximo Puig y al PSOE está vigente el Plan ATE de 2015. Fue en la resolución de la caducidad de la ATE, distinta al plan, donde se fijó que este, que es el planeamiento urbanístico del año 2015, estaba vigente", ha concretado.

"requisitos claros"

Catalá ha insistido en que ella no se ha movido "ni un milímetro" de su postura y ha mostrado su intención de "demostrar al valencianismo y a la afición del Valencia CF que la coherencia es la mejor postura en esta situación, no el populismo".

"He sido la más dura de todos los grupos políticos que conforman el Ayuntamiento de Valencia con el Valencia CF" porque "he puesto unos requisitos claros por delante". "No he probado las fichas que ellos hicieron en la aprobación inicial, no he negociado un convenio del que ellos tenían un borrador" y porque "siempre he hablado de avales, de penalizaciones y de calendario, cosa que no hizo la anterior corporación", ha declarado.

La primera edil ha resaltado también que ha pedido que las obras se inicien y estén "en una buena situación para empezar a hablar de otras cuestiones" con el Valencia CF y ha criticado que el anterior ejecutivo "desde la caducidad, julio de 2022 hasta mayo de 2023, cuando perdió las elecciones" no hizo "absolutamente nada".

Tras ello, ha asegurado que no llegará el mes de agosto, cuando acaba la suspensión de licencias, "sin que el Ayuntamiento tome una determinación que siga en la misma línea" que lo que ella ha apuntado "desde el primer momento". "Ni un beneficio, ni una prebenda para el Valencia CF. Máxima exigencia y estricto cumplimiento con la ciudad y con el valencianismo", ha subrayado.

"manosear"

Catalá ha agregado que "manosear el Valencia CF para sacar rendimiento político no es de recibo" y ha insistido en reclamar a la oposición "una postura coherente y, si puede ser, unificada de todo el Ayuntamiento" con el fin de conseguir "juntos" el "hito" que supone que el club de fútbol "tenga un estadio en condiciones", así como "resolver el problema del viejo Mestalla".

Por otro lado, en el ámbito deportivo, la alcaldesa ha pedido que "los resultados deportivos, la gestión deportiva sea la correcta" y ha mostrado "palabras de reconocimiento para el entrenador" del Valencia CF, Rubén Baraja, por estar logrando que el equipo "consiga deportivamente alcanzar hitos importantes" esta temporada. "Nos estamos llevando alguna alegría algún fin de semana que otro", ha concluido.