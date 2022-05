Catálogo de música de Pink Floyd podría ser vendido por 500 millones de dólares

El catálogo de música del legendario grupo de rock británico Pink Floyd es objeto de codicias por parte de Warner Music y BMG, empresa de gestión musical alemana aliada al fondo americano KKR, según el Financial Times.

El acuerdo podría superar los 500 millones de dólares, según el diario financiero que cita fuentes cercanas al caso.

Podría incluso superar el monto de la venta el año pasado del catálogo de Bruce Springsteen a Sony Music, cuyo importe habría alcanzado los 550 millones de dólares según la prensa estadounidense, un récord, añade el periódico.

La banda de rock, liderada por David Gilmore y Robert Plant, es uno de los grupos con más éxito de la historia, con temas emblemáticos como "Money", "Wish you were here" o "Comfortably Numb", y 250 millones de copias vendidas en todo el mundo, según el sitio bestsellingalbums.org.

Las ventas de catálogos musicales de estrellas musicales se han multiplicado en los últimos años, con las de David Bowie, Bob Dylan, Sting o Tina Turner, que según la prensa habrían sido cedidas por cientos de millones de dólares.

