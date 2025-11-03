Cataluña califica el acuerdo UE-Mercosur de "hito histórico" en las relaciones transatlánticas

BARCELONA, 3 nov. 2025 (Europa Press) - El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha puesto en valor el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur: "Marca un hito histórico después de más de 20 años de negociaciones; supondrá un antes y un después en las relaciones transatlánticas". Lo ha dicho durante su intervención este lunes en el Smart Cities Congress Brasil, organizado en Barcelona por la Cambra de Comerç Brasil-Catalunya en la vigilia de la inauguración del Smart City Expo World Congress, ante autoridades y empresarios de Brasil, informa la Conselleria en un comunicado. Duch ha subrayado que con este acuerdo se creará el área de libre comercio más grande del mundo —con 780 millones de personas— y se generarán oportunidades de crecimiento y de empleo en ambas regiones, algo que "toma especial sentido en el contexto geopolítico actual", ha apuntado, refiriéndose a las tensiones arancelarias. Además, ha asegurado que, para Catalunya, el acuerdo representa "una oportunidad de primer orden", ya que facilitará el acceso a más de 260 millones de consumidores, eliminará aranceles de forma progresiva y creará condiciones más predecibles para el empresariado catalán. En el acto, también han intervenido el presidente de la Cambra de Comerç Brasil-Catalunya, Josep Rivera, el cónsul general de Brasil en Barcelona, Pedro Henrique Lopes, y la directora ejecutiva de la Cambra, Vivian Feher.