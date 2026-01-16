Catamo permite al Sporting de Lisboa presionar al líder Oporto
El Sporting de Lisboa, segundo clasificado, se impuso 3-0 al Casa Pia este viernes en la apertura de la 18ª jornada de la liga portuguesa, y se aproximó provisionalmente a cuatro puntos del líder Oporto.
Los Dragones visitarán el domingo a su vecino Vitoria de Guimaraes (7º) con el objetivo de volver a colocarse con siete unidades de ventaja.
El protagonista de la victoria del Sporting este viernes fue el mozambiqueño Geny Catamo, autor de dos tantos justo antes del descanso (38' y 43').
En la segunda mitad sentenció Daniel Bragança (78') con el tercero.
-- Programa de la 18ª jornada de la liga portuguesa:
- Viernes:
Sporting de Lisboa 3 Catamo (38, 43), Bragança (78)
Casa Pia 0
- Sábado:
(15h30 GMT) Gil Vicente
Nacional
(18h00 GMT) AVS
Arouca
FC Alverca
Moreirense
(20h30 GMT) Rio Ave
Benfica
- Domingo:
(15h30 GMT) Santa Clara
FC Famalicão
(18h00 GMT) Tondela
Sporting de Braga
(20h30 GMT) Vitoria de Guimarães
Oporto
- Lunes:
(20h15 GMT) Estrela da Amadora
Estoril
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Oporto 49 17 16 1 0 36 4 32
2. Sporting de Lisboa 45 18 14 3 1 50 9 41
3. Benfica 39 17 11 6 0 36 11 25
4. Gil Vicente 28 17 7 7 3 22 12 10
5. Sporting de Braga 27 17 7 6 4 31 18 13
6. Moreirense 27 17 8 3 6 24 24 0
7. Vitoria de Guimarães 25 17 7 4 6 18 22 -4
8. FC Famalicão 23 17 6 5 6 20 14 6
9. Estoril 20 17 5 5 7 28 29 -1
10. Rio Ave 20 17 4 8 5 22 29 -7
11. FC Alverca 20 17 6 2 9 17 27 -10
12. Estrela da Amadora 19 17 4 7 6 23 27 -4
13. Nacional 17 17 4 5 8 21 26 -5
14. Santa Clara 17 17 4 5 8 14 19 -5
15. Casa Pia 14 18 3 5 10 17 35 -18
16. Arouca 14 17 3 5 9 18 42 -24
17. Tondela 12 17 3 3 11 12 29 -17
18. AVS 4 17 0 4 13 11 43 -32