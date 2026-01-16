Catamo permite al Sporting de Lisboa presionar al líder Oporto

El Sporting de Lisboa, segundo clasificado, se impuso 3-0 al Casa Pia este viernes en la apertura de la 18ª jornada de la liga portuguesa, y se aproximó provisionalmente a cuatro puntos del líder Oporto.

Los Dragones visitarán el domingo a su vecino Vitoria de Guimaraes (7º) con el objetivo de volver a colocarse con siete unidades de ventaja.

El protagonista de la victoria del Sporting este viernes fue el mozambiqueño Geny Catamo, autor de dos tantos justo antes del descanso (38' y 43').

En la segunda mitad sentenció Daniel Bragança (78') con el tercero.

-- Programa de la 18ª jornada de la liga portuguesa:

- Viernes:

Sporting de Lisboa 3 Catamo (38, 43), Bragança (78)

Casa Pia 0

- Sábado:

(15h30 GMT) Gil Vicente

Nacional

(18h00 GMT) AVS

Arouca

FC Alverca

Moreirense

(20h30 GMT) Rio Ave

Benfica

- Domingo:

(15h30 GMT) Santa Clara

FC Famalicão

(18h00 GMT) Tondela

Sporting de Braga

(20h30 GMT) Vitoria de Guimarães

Oporto

- Lunes:

(20h15 GMT) Estrela da Amadora

Estoril

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Oporto 49 17 16 1 0 36 4 32

2. Sporting de Lisboa 45 18 14 3 1 50 9 41

3. Benfica 39 17 11 6 0 36 11 25

4. Gil Vicente 28 17 7 7 3 22 12 10

5. Sporting de Braga 27 17 7 6 4 31 18 13

6. Moreirense 27 17 8 3 6 24 24 0

7. Vitoria de Guimarães 25 17 7 4 6 18 22 -4

8. FC Famalicão 23 17 6 5 6 20 14 6

9. Estoril 20 17 5 5 7 28 29 -1

10. Rio Ave 20 17 4 8 5 22 29 -7

11. FC Alverca 20 17 6 2 9 17 27 -10

12. Estrela da Amadora 19 17 4 7 6 23 27 -4

13. Nacional 17 17 4 5 8 21 26 -5

14. Santa Clara 17 17 4 5 8 14 19 -5

15. Casa Pia 14 18 3 5 10 17 35 -18

16. Arouca 14 17 3 5 9 18 42 -24

17. Tondela 12 17 3 3 11 12 29 -17

18. AVS 4 17 0 4 13 11 43 -32