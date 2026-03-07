Catar afirma haber sido blanco de 12 misiles iraníes este sábado
El Ministerio de Defensa de Catar informó el domingo que Irán había disparado 12 misiles contra el país en la víspera, mientras Teherán continuaba sus ataques en todo el Golfo.
"El Ministerio de Defensa del Estado de Catar anunció que el Estado de Catar fue objeto ayer, sábado, de un ataque con 10 misiles balísticos y 2 misiles de crucero lanzados desde la República Islámica de Irán", señaló el ministerio en un comunicado publicado en X.
También indicó que las fuerzas armadas del país del Golfo interceptaron 6 misiles balísticos, mientras que 2 cayeron en sus aguas territoriales y otros 2 impactaron en una "zona deshabitada", y añadió que también interceptaron 2 misiles de crucero.